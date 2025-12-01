Κατά τη συζήτηση στο 4ο Greek Investment Conference ο Μάνος Μανουσάκης επεσήμανε ότι την τελευταία πενταετία ο ΑΔΜΗΕ έχει πετύχει ρεκόρ επενδύσεων οι οποίες μόνο για το 2024 ανήλθαν σε 730 εκατ. ευρώ.

Η ραγδαία διείσδυση ΑΠΕ, οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες που προκύπτουν από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και η ψηφιοποίηση της λειτουργίας και της συντήρησης των ηλεκτρικών συστημάτων, υπαγορεύουν την υλοποίηση έργων υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων, δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης κατά τη συζήτηση με θέμα την Ενεργειακή Ασφάλεια στο πλαίσιο του 4ου Greek Investment Conference που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Α. Σιάμισιη (HELLENiQ ENERGY) και Π. Τζαννετάκη (Motor Oil Hellas).

Κατά τη συζήτηση για την Ενεργειακή Ασφάλεια ο Μάνος Μανουσάκης επεσήμανε ότι την τελευταία πενταετία ο ΑΔΜΗΕ έχει πετύχει ρεκόρ επενδύσεων οι οποίες μόνο για το 2024 ανήλθαν σε 730 εκατ. ευρώ, το 2025 εκτιμώνται σε 550 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για το 2026 προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Το επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα το 2034 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 6 δισ. ευρώ με τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ να τονίζει ότι η πύκνωση των σχεδιαζόμενων έργων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πρακτική που υιοθετούν στο σύνολό τους οι Διαχειριστές παγκοσμίως, δεδομένων των αναγκών της ενεργειακής μετάβασης.

Όπως εξήγησε οι στόχοι που έχουν τεθεί βάσει του εθνικού σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, όσον αφορά το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, θα επιτευχθούν πριν το 2030, εφόσον συνεχιστεί η σύνδεση νέων ΑΠΕ. Η συνολική μετάβαση, ωστόσο, προς καθαρότερες μορφές ενέργειας σε άλλους κλάδους, όπως οι μεταφορές, η ναυτιλία και η βιομηχανία, είναι πολύ πιο συνθέτη και θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο και υψηλότερο κόστος.

Ο κ. Μανουσάκης πρόσθεσε πως εκτός από την κάλυψη των χρηματοδοτικών απαιτήσεων των έργων, χρειάζεται κοινωνική συναίνεση αλλά και μεγαλύτερη ρυθμιστική και θεσμική ευελιξία σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του Διαχειριστή προκειμένου να επιτελεί πιο αποτελεσματικά την αποστολή του και να συνεισφέρει ουσιαστικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πώς η διαδικασία της πράσινης μετάβασης εμφανίζει προκλήσεις που απαιτούν συνεργασία με τους παραγωγούς ενέργειας ανεξαρτήτως μεγέθους, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο ηλεκτρικό σύστημα.