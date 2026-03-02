«Το αφήγημα περί "φθηνής ενέργειας στην Ελλάδα" αποδεικνύεται ανακριβές», αναφέρει μελέτη της Ομάδας Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα.

Ακόμα μια μελέτη για ζητήματα που άπτονται της πραγματικής οικονομίας, έδωσε στη δημοσιότητα η Ομάδα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να διαψεύσει με τη νέα του επεξεργασία το κυβερνητικό αφήγημα για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρχικά, παρουσιάζει πλήρως τη διακύμανση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας από το 2019 μέχρι και σήμερα, αποδεικνύοντας πως είναι κατά 40% ακριβότερη η τιμή της κιλοβατώρας σε σχέση με πριν από επτά έτη.

«Είναι το ρεύμα στην Ελλάδα φθηνό; Η απάντηση είναι, φυσικά και όχι. Οι πολίτες δεν ζουν σε μια ψευδαίσθηση. Ζουν σε μια καθημερινότητα όπου το ρεύμα έχει μετατραπεί από βασικό αγαθό σε είδος πολυτελείας. Αν κάποιος συγκρίνει έναν λογαριασμό του 2018 με έναν σημερινό, η διαφορά είναι σοκαριστική.

»Με βάση τα δεδομένα της Eurostat, η λιανική τιμή του ρεύματος για τα νοικοκυριά το 1ο εξάμηνο του 2025 είναι αυξημένη κατά 46% σε σχέση με το 2019 (226.3 €/MWh το 1ο εξάμηνο 2025 έναντι 155.1 €/MWh το 2019). Η τάση παγίωσης των αυξήσεων σε σχέση με το 2019 σε επίπεδα άνω του 40% είναι η νέα πραγματικότητα», καταλήγει το συμπέρασμα της επιστημονικής μελέτης.

Στη συνέχεια, μέσω στοιχείων και διαγραμμάτων παρουσιάζει το κόστος της τιμής του ρεύματος σε σύγκριση και με την αγοραστική δύναμη των ελλήνων, ανά την Ευρώπη, αλλά και το πώς καθορίζεται η τιμή χονδρικής, πάνω στην οποία ορίζεται η τιμή της λιανικής.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη μελέτη