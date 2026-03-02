Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χώρους φιλοξενίας και ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο, καθώς και δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης.

Πέντε επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση κτηρίων και χώρων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο/Growthfund. Ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης επιλεγμένων ακινήτων εντός του ιστορικού κτήματος.

Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον υπέβαλαν, με αλφαβητική σειρά, οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε., ΕΚΤΕΡ Α.Ε., DIMAND Α.Ε. Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, ELIA Corporation A.E. και REINA Hellenic Properties Capital Partners Ltd. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Α΄ φάσης του διαγωνισμού, τα σχήματα που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση, κατά την οποία θα καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.

Την ωρίμαση και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας έχει αναλάβει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου, ενεργώντας ως Διενεργούσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Η παραχώρηση αφορά συνολικά 24 κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο τους, εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, με έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού χαρακτήρα της περιοχής.

Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χώρους φιλοξενίας και ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο, καθώς και δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης καλλιεργήσιμων εκτάσεων, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική του ταυτότητα, όπως η επαναλειτουργία του αμπελώνα και του ελαιώνα. Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα είναι τουλάχιστον 65 έτη, ενώ η ακριβής χρονική διάρκεια και η περίμετρος της παραχώρησης θα εξειδικευθούν κατά τη Β΄ φάση του διαγωνισμού.