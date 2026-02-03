Στο πλαίσιο του πυλώνα ανάπτυξης υποδομών, το 2025 καταγράφεται σειρά δράσεων με έμφαση στις λιμενικές υποδομές και τις μαρίνες.

Το Υπερταμείο διαθέτει χαρτοφυλάκιο που αποτιμάται σε περίπου 12 δισ. ευρώ και εκτείνεται σε 11 τομείς της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων η ενέργεια, η διαχείριση υδάτινων πόρων, οι λιμενικές υποδομές, οι μεταφορές, τα logistics, οι τράπεζες και τα ακίνητα.

Η στρατηγική του Υπερταμείου διαρθρώνεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά τον μετασχηματισμό δημόσιων επιχειρήσεων με στόχο την προσαρμογή τους σε λειτουργικά και οικονομικά πρότυπα του ιδιωτικού τομέα. Ο δεύτερος άξονας αφορά την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων εθνικών υποδομών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, ενεργειακές και υδατικές υποδομές, με σκοπό την ωρίμανσή τους για αξιοποίηση μέσω παραχωρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων ή συμμετοχής στρατηγικών επενδυτών. Ο τρίτος άξονας αφορά επενδύσεις στη Νέα Οικονομία μέσω συγκρότησης πλατφόρμας επενδυτικών εργαλείων. Παράλληλα, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) λειτουργεί εντός του Υπερταμείου για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων, σε συνεργασία με υπουργεία και φορείς του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο του πυλώνα ανάπτυξης υποδομών, το 2025 καταγράφεται σειρά δράσεων με έμφαση στις λιμενικές υποδομές και τις μαρίνες. Το Υπερταμείο προχώρησε σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Συμβούλου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου λιμένων και μαρινών, με αντικείμενο την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου. Τον Μάρτιο υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές για την παραχώρηση της δραστηριότητας κρουαζιέρας στους λιμένες Κατακόλου, Πάτρας και Καβάλας, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Τον Ιούνιο κατατέθηκαν πέντε προσφορές για την απόκτηση ποσοστού 51% του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.

Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για τη μακροχρόνια παραχώρηση της Μαρίνας Καλαμαριάς, με καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 27η Φεβρουαρίου 2026, καθώς και ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση της Μαρίνας Πάτρας μέσω του PPF, με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ και προθεσμία υποβολής προσφορών την 5η Φεβρουαρίου 2026. Τον ίδιο μήνα κυρώθηκε από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης διάρκειας 40 ετών για τη μαρίνα mega yacht στην Κέρκυρα, με προβλεπόμενες επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση master plan για τον λιμένα Αλεξανδρούπολης, ενώ υλοποιούνται έργα αναβάθμισης υποδομών ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκβάθυνση λιμενολεκάνης, οδική σύνδεση με τη νέα Περιφερειακή Οδό και εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού. Η ολοκλήρωσή τους τοποθετείται έως τον Ιούνιο του 2026. Στον λιμένα Βόλου εκτελούνται έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τα καιρικά φαινόμενα του φθινοπώρου του 2023, ενώ έχει ανατεθεί η εκπόνηση business plan που θα αποτελέσει τη βάση για το master plan ανάπτυξης.

Master plans εκπονούνται επίσης για τα λιμάνια Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου, όπου το Υπερταμείο συμμετέχει με ποσοστό 33%. Το 2025 ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το master plan για το λιμάνι της Πάτρας, το οποίο περιλαμβάνει νέες εμπορευματικές υποδομές, σιδηροδρομική σύνδεση και έργα ενεργειακής μετάβασης. Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η εκπόνηση business plans για τα λιμάνια Καβάλας, Κέρκυρας, Ραφήνας, Ελευσίνας και Πάτρας, με στόχο τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και επενδυτικών προτεραιοτήτων.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο ο διαγωνισμός για τη Μαρίνα Αργοστολίου, με προβλεπόμενες επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ και διάρκεια παραχώρησης τουλάχιστον 40 έτη, ενώ αποφασίστηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης στη Βλύχα Ελευσίνας, με έναρξη εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Στον τομέα των logistics, ωριμάζει από το PPF η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έκτασης 672 στρεμμάτων, για χρήσεις logistics, μεταποίησης και ζωνών ελεύθερου εμπορίου, με ανάδοχο να αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026. Στα περιφερειακά αεροδρόμια, εγκρίθηκε το τελικό κείμενο της σύμβασης παραχώρησης για το αεροδρόμιο Καλαμάτας, με υπογραφή και παράδοση να τοποθετούνται στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για 22 ακόμη περιφερειακά αεροδρόμια έχουν ολοκληρωθεί μελέτες επιβατικής κίνησης και επενδυτικών αναγκών, με αποφάσεις εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Στους οδικούς άξονες, στις 30 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε το οικονομικό κλείσιμο της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων για 35 έτη, με εφάπαξ τίμημα 1,275 δισ. ευρώ. Την πρώτη πενταετία προβλέπονται επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ, ενώ σε βάθος 35 ετών οι εργασίες βαριάς συντήρησης εκτιμώνται σε ποσό άνω των 1,8 δισ. ευρώ. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή και λειτουργία 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και 12 χώρων στάθμευσης και αναψυχής.