Η έρευνα για την εικόνα του Υπερταμείου, η LAMDA Smart Living, η συνεργασία Aktor - DS Hospitality στο Maison Colette, η ONEX Rolling Stock, η Lyktos Real Estate και ο Λαμπαδάριος του Πατριαρχείου

Η εικόνα του Υπερταμείου

Η εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών qed του Νίκου Αθανασιάδη και της Χριστίνας Καράμπελα διενεργεί πάντα ενδιαφέρουσες έρευνες γνώμης, με «ψαγμένες» ερωτήσεις εστιασμένες στην επικαιρότητά. Ειδικά η πλατφόρμα People of Greece της qed τροφοδοτεί με τις έρευνες γνώμης της με πλούσιο υλικό τους δημοσιογράφους. Ωστόσο, η έρευνα που διενεργεί αυτή την περίοδο η qed για την καταγραφή της εικόνας, της αποτελεσματικότητας και του αναπτυξιακού αποτυπώματος του Υπερταμείου (Growthfund) μας απογοήτευσε. Λάβαμε το ερωτηματολόγιο της έρευνας και αφιερώσαμε χρόνο για να το συμπληρώσουμε. Δεδομένου ότι η έρευνα απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε διαμορφωτές γνώμης - στελέχη της οικονομικής ζωής, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες, εντοπίσαμε σημεία που μας έκαναν αρνητική εντύπωση και τα οποία πρέπει να επισημανθούν.

Αρχικά, παρατηρείται έντονη επανάληψη ερωτήσεων και διατυπώσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Υπερταμείου στους ίδιους τομείς πολιτικής. Δεύτερον, το ερωτηματολόγιο είναι ιδιαίτερα εκτενές και απαιτητικό, με μεγάλο αριθμό ερωτήσεων κλίμακας και ιεραρχήσεων. Το μήκος του αυξάνει τον κίνδυνο εγκατάλειψης της έρευνας πριν την ολοκλήρωσή της, ειδικά από το ευρύ κοινό που δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τη διατύπωση πολλών ερωτήσεων με τρόπο που προϋποθέτει γνώση ή θετική εξοικείωση με τον ρόλο και τις δράσεις του Υπερταμείου. Σε αρκετά σημεία, οι περιγραφές είναι εκτενείς και φορτισμένες με θετικούς όρους, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει καθοδηγητικά και να επηρεάσει τις απαντήσεις, περιορίζοντας την ουδετερότητα της έρευνας. Παράλληλα, διαπιστώνεται σύγχυση μεταξύ ερωτήσεων μέτρησης γνώσης και ερωτήσεων αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού ακόμη και όταν δηλώνουν χαμηλό ή μηδενικό επίπεδο γνώσης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αντιφατικά ή χαμηλής εγκυρότητας αποτελέσματα. Επιπλέον, η ταυτόχρονη «στόχευση» τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και εξειδικευμένων ομάδων, ενέχει τον κίνδυνο μη συγκρίσιμων απαντήσεων. Οι διαφορετικές ομάδες διαθέτουν άνισα επίπεδα πληροφόρησης και διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, γεγονός που δυσχεραίνει την ανάλυση.

Δεν ξέρουμε πόσοι τελικά αφιέρωσαν το χρόνο για να συμπληρώσουν όλο το ερωτηματολόγιο και πόσοι είχαν την υπομονή να φθάσουν στην ερώτηση του «1 εκατ. ευρώ» για το εάν το Υπερταμείο θα πρέπει να μετονομασθεί σε Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ή όχι. Το μόνο σίγουρο είναι πως μια έρευνα που υποτίθεται ότι θα φώτιζε τον ρόλο και το αποτύπωμα του Υπερταμείου καταλήγει να φωτίζει κυρίως την αντοχή, την υπομονή και την καλή διάθεση των ερωτώμενων. Γιατί όταν, μετά από πλήθος επαναλαμβανόμενων και «φορτισμένων» ερωτήσεων, το αποκορύφωμα είναι μια σχεδόν «υπαρξιακή αγωνία» για το αν το Υπερταμείο πρέπει να λέγεται αλλιώς, δύσκολα μπορεί κανείς να αποφύγει το συμπέρασμα ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο η εικόνα του οργανισμού (που βεβαίως αντιμετωπίζει πρόβλημα), αλλά η ανάγκη να παραχθεί μια έρευνα απλώς για να ειπωθεί ότι έγινε έρευνα.

Η LAMDA Smart Living

Στη σύσταση νέας εταιρείας στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων και υπηρεσιών τρόπου ζωής προχώρησε ο όμιλος της LAMDA Development, ιδρύοντας την LAMDA Smart Living – Διαχείρισης Ακινήτων και Εμπειριών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η νέα εταιρεία συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 24 εκατ. ευρώ. Σκοπός της LAMDA Smart Living είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων προς εταιρείες ανάπτυξης, ιδιοκτήτες και χρήστες οικιστικών, εμπορικών και επαγγελματικών ακινήτων, καθώς και η ανάπτυξη υπηρεσιών καθημερινότητας και lifestyle, με έμφαση σε λύσεις «έξυπνης πόλης». Στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διαχείριση και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, η εκμετάλλευση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, η διαχείριση χώρων στάθμευσης, καθώς και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς κατοίκους και χρήστες ακινήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έξι μέλη, με πρόεδρο τον Οδυσσέα Αθανασίου και διευθύνοντα σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο τον Δημήτρη Καραστογιάννη, Chief Corporate Affairs & Business Development Officer της LAMDA Development.

Το Maison Colette στην Κηφισιά

Προ μηνών η στήλη είχε αποκαλύψει ότι ο γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης Δήμος Στασινόπουλος επικράτησε του Παύλου Γιαβή και μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσε από το Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς το ακίνητο συνολικής επιφάνειας 324,80 τ.μ. —με υπόγειο, υπερυψωμένο ισόγειο και πρώτο όροφο— και περιβάλλοντα χώρο 346,03 τ.μ., το οποίο έως και πέρυσι φιλοξενούσε το Buba Bistrot Exotique στην οδό Παπαδιαμάντη 4 στην Κηφισιά. Το ακίνητο αυτό προορίζεται πλέον να στεγάσει το Maison Colette, το οποίο μέχρι πρότινος λειτουργούσε στο Νέο Ψυχικό. Η μεταστέγαση υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της DS Hospitality Holdings Μονοπρόσωπη ΑΕ του Δήμου Στασινόπουλου με την Intratainment Μονοπρόσωπη ΑΕ, θυγατρική του Ομίλου Aktor. Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκε χθες νέα εταιρεία με την επωνυμία Maison Colette Κηφισιά ΙΚΕ, με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ. Η Intratainment Μονοπρόσωπη ΑΕ κατέχει ποσοστό 51% και η DS Hospitality Holdings ποσοστό 49%. Κύρια δραστηριότητα της νέας εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών εστιατορίων, με το αντικείμενό της να εκτείνεται επίσης σε καφεζαχαροπλαστείο, παροχή γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση, snack bar, ζαχαροπλαστείο, παροχή ποτών και υπηρεσίες catering για επαγγελματικές εκδηλώσεις. Τη διοίκηση και διαχείριση της Maison Colette Κηφισιά ΙΚΕ έχει αναλάβει ο Λουκάς Καραλής, Chief Strategy and Investor Relations Officer στον Όμιλο Aktor. Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 η Aktor προχώρησε έναντι συνολικού τιμήματος 8,5 εκατ. ευρώ στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 51% σε έξι εταιρείες εστίασης — Maison Colette, Kefalari House, Lolitas's, Rick’s, Italian Bistrot και Casa Giacomo Paros— οι οποίες ανήκαν στην κυπριακή Nostira Ltd του Δήμου Στασινόπουλου.

Η ONEX Rolling Stock

Στη σύσταση νέας εταιρείας στον τομέα του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού προχώρησε ο Όμιλος ONEX. Πρόκειται για την ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με έδρα την Ελευσίνα. Το 90% των μετοχών αναλογει στην ONEX ΑΕ και το 10% στον επικεφαλής του Ομίλου, Παναγιώτη Ξενοκώστα, ο οποίος συμμετέχει ως φυσικό πρόσωπο. Σκοπός της ONEX RSIS είναι η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου εξοπλισμού, ενώ το καταστατικό της προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανακατασκευή και ολοκλήρωση σιδηροδρομικών οχημάτων, την κατασκευή μερών και εξαρτημάτων τροχαίου υλικού, την παροχή μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανικού, καθώς και δραστηριότητες στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η πολυδιάστατη αυτή στόχευση καταδεικνύει τη φιλοδοξία του Ομίλου να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων για τον σιδηροδρομικό και βιομηχανικό κλάδο. Τη διοίκηση της εταιρείας έχει αναλάβει τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τον Παναγιώτη Ξενοκώστα να εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Τα απόβλητα της ΔΕΗ και οι HEC και WOS

Στη σύσταση κοινοπραξίας ειδικού σκοπού στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων προχώρησαν η Hellenic Environmental Center (HEC), συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη, και η Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανακύκλωσης ΑΕ (WOS) του Δημήτρη Λειβαδάρου, η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων λιπαντικών στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Η νέα κοινοπραξία, με την επωνυμία HEC – Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανακύκλωσης Κοινοπραξία, έχει ως στόχο την ανάληψη και εκτέλεση έργου που αφορά τη διαχείριση επικίνδυνων πετρελαιοειδών αποβλήτων από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Το έργο περιλαμβάνει τη συλλογή, συσκευασία, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από μονάδες της επιχείρησης σε Ρόδο, Κατταβιά, Χανιά, Αθερινόλακκο και Λινοπεράματα, με τα δύο μέρη να αναλαμβάνουν ενιαία και εις ολόκληρον την ευθύνη έναντι της ΔΕΗ. Στο εταιρικό σχήμα η HEC συμμετέχει με ποσοστό 43,47%, ενώ η WOS κατέχει το 56,53%. Σύμφωνα με το καταστατικό της κοινοπραξίας, πρόκειται για σχήμα ειδικού σκοπού που αναλαμβάνει τον συντονισμό, την οργάνωση και τη διοίκηση της οικονομικής δραστηριότητας των μελών του, με αντικείμενο την ελεγχόμενη διαχείριση υγρών πετρελαιοειδών επικίνδυνων αποβλήτων από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε νησιωτικές περιοχές.

Η Lyktos Real Estate

Νέα εταιρεία που θα δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων συνέστησε η Lyktos Holding, του Μιχάλη Σάλλα. Πρόκειται για την Lyktos Real Estate & Asset Development ΑΕ που θα δραστηριοποιηθεί στη διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το καταστατικό της, κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιοποίησης περιουσίας. Το ενδιαφέρον είναι πως η Lyktos Holding διαθέτει το 91% του μετοχικού κεφαλαίου της Lyktos Real Estate & Asset Development ΑΕ. Το υπόλοιπο 9% ανήκει στον Ραφαήλ Ζούμη, τοπογράφο μηχανικό, ο οποίος είναι γνωστός όχι τόσο στην κτηματαγορά όσο στο χώρο της βυζαντινής μουσικής, καθώς είναι Λαμπαδάριος και Δομέστικος (σημαντικές θέσεις στην ιεραρχία των ψαλτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας) στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Η διοίκηση της Lyktos Real Estate & Asset Development ΑΕ θα ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Μιχάλη Σάλλα, αναπληρωτή πρόεδρο τον Δημήτρη Καμμένο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ραφαήλ Ζούμη. Μέλη του ΔΣ είναι επίσης οι Ιωάννης Καλημέρης και Γεώργιος Σάλλας.

Ρηγίλλης 15

Σε διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Φωκίωνος Ιω. Καλογερά προχωρά η Λέσχη Ανδρίων. Πρόκειται για διαμέρισμα ημιυπογείου στην Αθήνα, επί της οδού Ρηγίλλης 15, το οποίο παραμένει κενό από τις 29 Σεπτεμβρίου 2025, οπότε και έληξε η προηγούμενη μίσθωση. Το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 49 τετραγωνικών μέτρων και αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια, είσοδο, λουτρό και κουζίνα. Σύμφωνα με τους όρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, κατάστημα ή αποθήκη, με την ευθύνη της επιλογής χρήσης να βαρύνει τον μισθωτή. Η εκμίσθωση θα πραγματοποιηθεί μέσω πλειοδοτικής διαδικασίας, βάσει των διατάξεων του νόμου 4182/2013 περί κοινωφελών περιουσιών. Η Λέσχη Ανδρίων θα δέχεται γραπτές προσφορές έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026, οι οποίες θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στη Μ. Κουτρουμπή – Ν. Δημητρολόπουλος Δικηγορική Εταιρεία, που έχει οριστεί για την παραλαβή τους. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα καθορίζονται τα 600 ευρώ για το πρώτο μισθωτικό έτος, τα 650 ευρώ για το δεύτερο και τα 700 ευρώ για το τρίτο, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία. Η κατακύρωση θα γίνει υπέρ της υψηλότερης προσφοράς.