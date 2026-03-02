Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά φυσικού αλατιού και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους παραγωγούς στη Μεσόγειο, αποτελώντας βασικό προμηθευτή της ελληνικής αγοράς.

Συνολικά εννέα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού, τουλάχιστον 51%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές», όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο/Growthfund. Η διαδικασία βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όσοι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση, κατά την οποία θα υποβληθούν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.

Το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς παίκτες του κλάδου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της εταιρείας στον τομέα της παραγωγής φυσικού αλατιού. Μεταξύ των υποψηφίων περιλαμβάνονται η Ένωση Εταιρειών Μ.Π. Θεοδώρου (Βιομηχανία Άλατος) & ΣΙΑ Λτδ σε συνεργασία με τη σουηδική Salinity Group AB, η Κ.Ε. Καλαμαράκης ΑΒΕΕ – Κάλας ΑΕ, καθώς και κοινοπραξίες όπως οι Βάρνας Ιωάννης ΑΕ Εμπορική Εταιρεία Ποτών με τη Μανωλακούδης ΑΕ, η Πιτσιάς ΑΕ με την Κωνσταντόπουλος ΑΕ, η SIF με την Artemar και η Unisel SAS με τη ΧΙΩΝ ΑΕ. Στη λίστα των ενδιαφερομένων περιλαμβάνονται επίσης η Mantis Trading AE, η Meccanica Group AE και η ιταλική SOSALT S.p.A., ένας από τους σημαντικούς παραγωγούς αλατιού στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το Υπερταμείο, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο των Ελληνικών Αλυκών αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών και της εξωστρέφειας της εταιρείας, στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των φυσικών της πόρων και στη βελτίωση της λειτουργίας της προς όφελος τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και της εθνικής οικονομίας. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά φυσικού αλατιού και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους παραγωγούς στη Μεσόγειο, αποτελώντας βασικό προμηθευτή της ελληνικής αγοράς.

Η στρατηγική αυτή κίνηση εντάσσεται στον στόχο μετάβασης των Ελληνικών Αλυκών από μια δυναμική δημόσια επιχείρηση σε έναν ευρωπαϊκό «πρωταθλητή» στον κλάδο, με ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, σύγχρονες υποδομές και σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Κύριος στόχος του Υπερταμείου είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος και η επιλογή της προσφορότερης λύσης αξιοποίησης της εταιρείας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, όπως θα εξειδικευθεί στη Β΄ φάση του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπερταμείο/Growthfund κατέχει το 80% των μετοχών της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι αλυκές που έχουν παραχωρηθεί προς χρήση και εκμετάλλευση. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κατέχουν οι δήμοι Μεσολογγίου, Πύδνας – Κολινδρού και Δυτικής Λέσβου.