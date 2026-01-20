Το απαγορευτικό απόπλου εκδόθηκε για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα ακόμη πιο έντονα φέρνει και απαγορευτικό απόπλου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των πλοίων από το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας.

Τα δρομολόγια για Κρήτη αναχώρησαν κανονικά απόψε (20/1), ενώ κάποια δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού δεν πραγματοποιήθηκαν ή αφέθηκαν στην κρίση του πλοιάρχου.

