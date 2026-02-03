Η προθεσμία αφορά τόσο όσους έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο όσο και εκείνους που δεν έχουν ακόμη προβεί στην απαιτούμενη καταχώριση.

Στις 28 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία και τα εισοδήματα του 2025 στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η προθεσμία αφορά τόσο όσους έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο όσο και εκείνους που δεν έχουν ακόμη προβεί στην απαιτούμενη καταχώριση, με τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση να θεωρούνται ιδιαίτερα αυστηρές.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία, οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις προσωρινές δηλώσεις που έχουν υποβάλει, όπως στοιχεία λοιπών δικαιούχων, ποσοστά επιμερισμού και ποσά εισοδήματος. Η οριστικοποίηση των δεδομένων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς με βάση αυτά θα υπολογιστεί ο φόρος που θα επιβληθεί στα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα οποία φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που κυμαίνονται από 15% έως 45%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το προηγούμενο έτος υποβλήθηκαν 2,2 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα έσοδα να φθάνουν τα 870 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε σχέση με το 2023. Η φορολογική διοίκηση επισημαίνει ότι όσοι δεν οριστικοποιήσουν τα στοιχεία τους έως τις 28 Φεβρουαρίου κινδυνεύουν να φορολογηθούν για το σύνολο των εισοδημάτων που εμφανίζονται στις αρχικές δηλώσεις, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν εισπραχθεί.

Παράλληλα, από τις αρχές Μαρτίου ξεκινούν εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων με τα δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής ή έχουν αναρτηθεί χωρίς τον προβλεπόμενο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου, προβλέπονται βαριά πρόστιμα, που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν έως και το 50% των ακαθάριστων εσόδων, καθώς και ο κίνδυνος διαγραφής από τις ψηφιακές πλατφόρμες.