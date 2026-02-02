Η νέα ρύθμιση, την οποία θα υλοποιήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή μη οικιστικών ακινήτων σε κατοικίες.

Σε ταχύτερες διαδικασίες αλλαγής χρήσης ακινήτων προχωρά η κυβέρνηση, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει το οξύ στεγαστικό πρόβλημα και την έλλειψη προσιτής κατοικίας στις πόλεις. Αν και η δυνατότητα μετατροπής μη οικιστικών χώρων σε κατοικίες υφίσταται ήδη, οι χρονοβόρες διαδικασίες, οι πολλαπλές εγκρίσεις και οι συνεχείς αναθεωρήσεις αδειών λειτουργούν αποτρεπτικά για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι στρέφονται κυρίως στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb αντί για τη δημιουργία κατοικιών μακροχρόνιας μίσθωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, άδεια γραφεία, ημιτελή εμπορικά ακίνητα, παλιά και εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία, ακόμη και πρώην βιομηχανικά κτίρια αναμένεται να αλλάξουν χρήση με διαδικασίες fast track και να μετατραπούν σε κατοικίες που θα διατεθούν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης με προσιτό ενοίκιο. «Προχωράμε σε οριζόντια πολεοδομική ρύθμιση που επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή γραφείων, καταστημάτων και άλλων χώρων σε κατοικίες», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, επισημαίνοντας ότι το μέτρο έρχεται να απαντήσει σε ένα διαρθρωτικό πρόβλημα των πόλεων, όπου ακίνητα παραμένουν «παγιδευμένα» σε χρήσεις που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες.

Η νέα ρύθμιση, την οποία θα υλοποιήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή μη οικιστικών ακινήτων σε κατοικίες, ακόμη και κατά παρέκκλιση των προβλέψεων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Στόχος είναι η αξιοποίηση ενός μεγάλου αποθέματος κλειστών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτιρίων, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών, βελτιώνοντας τις αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες και μειώνοντας την πίεση στα ενοίκια, ενώ παράλληλα δίνεται νέα ζωή σε περιοχές που είχαν υποβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η ρύθμιση αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά το Πάσχα και θα συνδεθεί με το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent). Το πρόγραμμα προβλέπει ότι νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων θα μπορούν να κατασκευάζουν νέες κατοικίες ή να μετατρέπουν υφιστάμενα ακίνητα άλλης χρήσης σε οικιστικά. Οι κατοικίες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών, με προκαθορισμένο μίσθωμα, με στόχο την ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται φορολογικά κίνητρα, καθώς οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να εκπέσουν από τον φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου τα έσοδα που προκύπτουν από τα ενοίκια. Παράλληλα, η ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά υφιστάμενα κτίρια και θα συνοδεύεται από σαφείς κανόνες, ώστε να αποφευχθούν καταστρατηγήσεις, όπως η μετατροπή των νέων κατοικιών σε βραχυχρόνια μίσθωση.

«Περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, λογική φορολογία, κίνητρα επένδυσης, αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και στήριξη της Περιφέρειας. Αυτή η κατεύθυνση δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες. Αφορά τα νέα ζευγάρια που ψάχνουν σπίτι, τις οικογένειες που θέλουν ποιότητα ζωής και τις τοπικές κοινωνίες που χρειάζονται ζωή και δραστηριότητα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.