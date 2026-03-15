Από το πρωί η πόλη γιορτάζει την άνοδο της «Μαύρης Θύελλας» στη Σούπερ Λίγκα.

Η πόλη της Καλαμάτας ζει μεγάλες στιγμές. Η ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης, η «Μαύρη Θύελλα», μετά από 26 ολόκληρα χρόνια επιστρέφει στη Σούπερ Λιγκ. Από το πρωί της Κυριακής, η πόλη γιορτάζει και οι καλαματιανοί ήταν στους δρόμους πολλές ώρες πριν το παιχνίδι-«φιέστα» απέναντι στον Ολυμπιακό Β.

Οι άνθρωποι μου στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα με ενημέρωσαν ότι παρών στη γιορτή της Καλαμάτας, είναι και ο Αντώνης Σαμαράς, με φορώντας στον λαιμό του ένα ασπρόμαυρο κασκόλ. Μάλιστα, τον πρώην πρωθυπουργό έσπευσαν να χαιρετήσουν αρκετοί συμπατριώτες του.

Α.Γ.