Μερικές πόλεις της Ελλάδας, είναι σα να έχουν δημιουργηθεί για την άνοιξη, ανάμεσά τους και ένας προορισμός της Πελοποννήσου.

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα, ξεχωρίζει για την πλούσια ακτογραμμή και τη γεωμορφολογία της, με προορισμούς, πόλεις, χωριά και νησιά, να συνθέτουν ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό. Η χώρα φημίζεται για τα νησιά της και τα ορεινά της χωριά, προορισμούς που συγκεντρώνουν πλήθος τουριστών και επισκεπτών τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Αντίστοιχα, την άνοιξη, όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να αυξάνονται και ο ήλιος γίνεται όλο και πιο ζεστός, αναδεικνύονται ορισμένες πόλεις που μοιάζουν να «ανθίζουν» μαζί με την εποχή.

Έτσι λοιπόν, αν υπάρχει ένας μήνας που αποκαλύπτει την αυθεντική πλευρά της χώρας, αυτός είναι ο Μάιος. Και αν μία πόλη πρέπει να ξεχωρίσετε και να επισκεφτείτε τότε, αυτή είναι η Καλαμάτα.

Καλαμάτα: Η πόλη που «ανθίζει» την άνοιξη

Η Καλαμάτα λοιπόν, είναι χτισμένη στο νότιο άκρο της Πελοποννήσου, ανάμεσα στον Μεσσηνιακό κόλπο και στους πρόποδες του Ταΰγετου και μοναδικά το βουνό με τη θάλασσα. Τον Μάιο, η πόλη αποκαλύπτει τον πιο γοητευτικό της χαρακτήρα: ανθισμένοι κήποι, καθαρός ουρανός και μια χαλαρή, σχεδόν νησιωτική ατμόσφαιρα χωρίς την έντονη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού.

Η πόλη ξεχωρίζει για την πλούσια ιστορία της και τις όμορφες παραθαλάσσιες γωνιές, που πολλοί επισκέπτες εκμεταλλεύονται για την πρώτη βουτιά του χρόνου.

Η παλιά πόλη, με τα στενά καλντερίμια και τα παραδοσιακά σπίτια, οδηγεί στο επιβλητικό Κάστρο της Καλαμάτας, από όπου μπορεί κανείς να απολαύσει πανοραμική θέα σε ολόκληρη την περιοχή. Ιστορικά, η πλατεία της 23ης Μαρτίου, θυμίζει τη συμβολή της πόλης στην Ελληνική Επανάσταση και αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους ντόπιους - όσο και τους επισκέπτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=PM-e5kFpHBs}

Η σύγχρονη πόλη, ξεχωρίζει καθώς θεωρείται ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και η παραλιακή ζώνη ενδείκνυται για χαλαρές βόλτες με ποδήλατο, πατίνια ή με τα πόδια και αναδεικνύεται σημαντικά, ιδιαίτερα κατά την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Παράλληλα, ο τόπος έχει να προσφέρει δραστηριότητες και μέρη για κάθε επισκέπτη. Οι παραλίες της γύρω περιοχής ενδείκνυνται για ήρεμα μπάνια κάτω από τον ανοιξιάτικο – σχεδόν καλοκαιρινό ήλιο του Μαΐου, ενώ ο Ταΰγετος προσφέρεται για πεζοπορίες.

Η φύση κυριαρχεί σε κάθε γωνιά της πόλης, ενώ σε κοντινές αποστάσεις στέκουν αγέρωχα στο χρόνο χωριά που μεταφέρουν τον ταξιδιώτη σε διαφορετική – πιο παλιά εποχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=qemgSQhhw1Y&t=238s}