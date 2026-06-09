«Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος γρήγορα και πριν τη θερινή ραστώνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς», είπε ο Νίκος Παππάς.

Αιχμές για τη λειτουργία της ηγεσίας, την επικοινωνιακή εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τις καθυστερήσεις στην αποσαφήνιση της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί έναντι του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξης Τσίπρας άφησε ο Νίκος Παππάς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για «τεράστια» ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του κόμματος οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η απόφαση και πώς αυτή θα εφαρμοστεί στην πράξη.

«Ο Σωκράτης Φάμελλος πάρα πολύ γρήγορα οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι κατά τη συνεδρίαση δεν υπήρξε ουσιαστική πολιτική αποτίμηση της κατάστασης του κόμματος, παρά τη σημαντική πτώση των δημοσκοπικών του ποσοστών.

«Κάναμε μια Κεντρική Επιτροπή, έχει παραιτηθεί ο γραμματέας, το κόμμα έχει πέσει από το 10% στο 2% και δεν υπήρξε καμία πολιτική εξήγηση. Δεν υπήρξε ούτε απόπειρα ερμηνείας για αυτή τη δημοσκοπική εικόνα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η απόφαση που ελήφθη «χρειάζεται τουλάχιστον διευκρινίσεις».

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«Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του ο Ζαχαριάδης»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Παππάς άφησε αιχμές και για την παρουσία του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο ασκεί ενεργά τα καθήκοντά του σε μια κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα.

«Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος Τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του, δεν γνωρίζω. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά..

«Υπάρχουν δύο καθαρές επιλογές»

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ και στη σχέση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές ασάφειες ως προς την ερμηνεία της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής.

«Υπάρχουν δύο πάρα πολύ ευκρινείς πολιτικές θέσεις: Η μία είναι η τροπολογία που κατεβάσαμε έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, που λέει να κάνουμε συντεταγμένο διάλογο οι πολιτικές δυνάμεις. Η άλλη θέση είναι ότι ο καθένας μόνος του να διαπραγματεύεται το μέλλον του. Ανάμεσα σε αυτά δεν έχω καταλάβει κι εγώ πάρα πολλά σημεία», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να κινηθεί ατομικά, επιμένοντας στην ανάγκη συλλογικών αποφάσεων.

«Εγώ έχω τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματός μου, αυτές υπηρετώ και μέσα σε αυτές έχω μάθει να λειτουργώ τριάντα χρόνια. Τώρα ακούμε διάφορες προτάσεις ότι ο καθένας μόνος του να πάει να χτυπήσει μια πόρτα και να διαπραγματευτεί το μέλλον του. Όχι. Πρέπει συλλογικά να γίνει μια συζήτηση και να συγκροτηθεί ένα μέτωπο», υπογράμμισε.

«Πριν τη θερινή ραστώνη να έρθει η συμφωνία»

Ο κ. Παππάς ζήτησε από την ηγεσία να κινηθεί άμεσα και να επιδιώξει συγκεκριμένη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος γρήγορα και πριν τη θερινή ραστώνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς», τόνισε.

Όπως είπε, από τη στιγμή που, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, η ανάγκη για ξεκάθαρες πρωτοβουλίες γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.

«Μας είπε ο Σωκράτης ότι δεν υπάρχει επαφή, άρα δεν υπάρχει συμφωνία. Πρέπει να έρθει όμως αυτή. Θα πρέπει μέσα στο καλοκαίρι να έρθει η συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, να κρίνουμε σε συλλογικό επίπεδο. Είναι κάτι που το εύχομαι. Αυτό ζητάμε να γίνει. Να γίνει μια συλλογική συζήτηση και συμφωνία μεταξύ των δύο φορέων», σημείωσε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα»

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε ότι το κόμμα δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα από προσωπικές διαπραγματεύσεις και ατομικές στρατηγικές.

«Εμείς έχουμε ένα συντεταγμένο κόμμα. Αν κάποιος από την ηγετική ομάδα αυτό το πράγμα το αμφισβητεί, να βγει να το πει δημοσίως και να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του. Διότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συντεταγμένο κόμμα, δεν μπορεί να αποδώσει και αξιώματα ούτε προέδρου, ούτε μέλους Πολιτικής Γραμματείας», ανέφερε.

Ο ίδιος ζήτησε σαφείς απαντήσεις για το ποιος θα έχει την πολιτική ευθύνη μέχρι τις εκλογές, διερωτώμενος αν ο πρόεδρος του κόμματος θα εξακολουθήσει να έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων και διαμόρφωσης του προεκλογικού προγράμματος.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τίθεται θέμα για άπαντες»

Ο Νίκος Παππάς προειδοποίησε ότι η μη επίτευξη συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα θα ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τις ευθύνες όλων όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης.

«Εάν δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, θα τίθεται θέμα για άπαντες εδώ πέρα. Έχει παρθεί μια απόφαση και πρέπει να έρθει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ή να δούμε πώς συντεταγμένα πάμε στην εκλογική μάχη. Εάν κάποιος δεν θέλει να οδηγήσει το κόμμα από θέσεις ευθύνης στη συλλογική μάχη, στην εκλογική μάχη, να το δηλώσει», σημείωσε.

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