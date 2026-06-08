«Ο Σωκράτης Φάμελλος πρέπει να κάνει ταληράκια και να εξειδικεύσει την απόφαση», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του Σωκράτη να δει τον Τσίπρα και να φέρει τη συμφωνία», δήλωσε ο Νίκος Παππάς στον απόηχο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας στο τραπέζι θέμα ηγεσίας.

«Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος να βγει και να εξειδικεύσει. Υπάρχουν δύο καθαρές λύσεις. Η μία είναι αυτή που περιγράψαμε ως τροπολογία, οι πολιτικές δυνάμεις συντεταγμένα να συνεργαστούν – γιατί όχι και με τη συμμετοχή προοδευτικών πολιτών – η άλλη είναι να διαλυθούμε και ένας ένας να προσχωρεί. Αυτό που ψηφίστηκε θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από το Σωκράτη Φάμελλο και το εύρος των δικών του αρμοδιοτήτων. Να το κάνει ταληράκια. Τι πρέπει να κάνουν τα μέλη μας και βεβαίως πρέπει να φέρει πολύ γρήγορα τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν τη φέρει, θα έχουμε μείζον θέμα. Και για τον ίδιο, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Αν δεν είναι αυτοδιάλυση, πρέπει να προσδιορίσει την απόφαση», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Ο Τσίπρας έχει πει ότι όποιος θέλει να έρθει στο κόμμα μου θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής. Επειδή υπάρχει και η θέση ότι «δεν εμπλεκόμαστε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων», φαντάζομαι και υποθέτω ότι αυτή η θέση δεν θα αλλάξει λίγο πριν τις εκλογές. Δεν γίνεται να είμαι βουλευτής μέχρι τις εκλογές και να παραιτηθώ 2 μέρες πριν. Δεν μπορεί να δούμε παραιτήσεις στο τέλος και μέχρι τότε να λειτουργεί ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω κανείς να μην φύγει».

Στη συνέχεια ο Νίκος Παππάς τόνισε: «Είπε ότι δεν έχει επικοινωνία με τον Τσίπρα, τώρα πρέπει να έχει. Υπάρχει πιθανότητα εκλογών των Οκτώβρη, ποιος θα πάρει την ευθύνη αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει από την πρίζα και δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα; Εκτός κι αν υπονοεί κάποιος ότι και χωρίς συμφωνία, θα πάμε στη γραμμή Βασιλειάδη «διαλυθείτε και ελάτε ησύχως». Θέλουμε συνεργασία. Διάβασα ότι γίνεται για τις καρέκλες. Γίνεται για τις καρέκλες αυτό και όχι όταν διαπραγματεύονται κατά μόνας; Την παράταξή μου την έχω υπερασπιστεί και θα το ξανακάνω. Δεν θα δεχτώ υπονοούμενα για προσωπικές στρατηγικές».

Καταλήγοντας ο Νίκος Παππάς τόνισε: «Είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του Σωκράτη να δει τον Τσίπρα και να φέρει τη συμφωνία. Αλλιώς πρέπει να κρίνει και ο ίδιος πώς βλέπει την προεδρία του. Κάτι πρέπει να γίνει».

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