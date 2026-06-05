Η παρέμβαση Παππά στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες.

Απέναντι στην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου και συνολικά στη στρατηγική που έχει ως τώρα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ως και σήμερα, φέρεται πως στάθηκε ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον κ.Φάμελλο να πάρει τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα ώστε να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του για μια πιθανή συνεργασία ανάμεσα σε Αμαλίας και Κουμουνδούρου.

«Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχισης της στρατηγικής που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση», ήταν ανάμεσα σε άλλα τα λόγια του κ.Παππά, που επί της ουσίας αμφισβήτησε τη γραμμή του κ.Φάμελλου.