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Οι πρώτες διακοπές της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της, Ξένια.

Τον Απρίλιου του 2026, η Κατερίνα Καινούργιου έγινε για πρώτη φορά μαμά έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το ζευγάρι απέκτησε την πρώτη του κόρη, την μικρή Ξένια, στις αρχές του Απριλίου και έκτοτε φαίνεται πως απολαμβάνουν μοναδικές στιγμές στο πλευρό της, έχοντας γυρίσει σελίδα στην κοινή τους ζωή.

Το φετινό καλοκαίρι είναι το πρώτο που περνούν ως τριμελής οικογένεια και η παρουσιάστρια του Alpha άδραξε την ευκαιρία για να οργανώσει τις πρώτες τους οικογενειακές διακοπές.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται στην Πάρο και περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τρυφερά στιγμιότυπα και εικόνες από το κοινό τους καλοκαίρι.

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Σήμερα συγκεκριμένα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, δημοσίευσε μία φωτογραφία της μικρής Ξένιας, απαθανατίζοντας το μικρό της χεράκι να κρατάει το δικό της.

«Μαζί», έγραψε στη σχετική λεζάντα, κάνοντας σαφές ότι ζει το πιο ξεχωριστό καλοκαίρι της ζωής της.

Λίγη ώρα αργότερα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Παναγιώτη Κουτσουμπή να κρατά στην αγκαλιά του, μέσα σε μάρσιπο, την κόρη του, ακουμπώντας τρυφερά τα ποδαράκια της.

«Μπαμπάς και μικρή Ξένια», έγραψε στη σχετική λεζάντα η Κατερίνα Καινούργιου.

Να σημειωθεί, ότι η παρουσιάστρια αναμένεται να επιστρέψει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν και την εκπομπή «Super Κατερίνα».