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Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League για τη σεζόν 2026/27. Πότε είναι τα ντέρμπι.

Το πλήρες πρόγραμμα της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-27 έγινε γνωστό μετά την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, με τη διοργάνωση να σηκώνει την αυλαία της το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

Η Super League ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου, στην οποία θα συμμετάσχουν οι 14 ομάδες,πριν ακολουθήσουν οι διαδικασίες των πλέι οφ και των πλέι άουτ.

Οι αναμετρήσεις της πρεμίερας

ΑΕΚ – Ηρακλής

Καλαμάτα – Άρης

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

ΟΦΗ – Βόλος

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

{https://x.com/Super_League_GR/status/2077829696486613440}

Οι ημερομηνίες των ντέρμπι

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΑΕΚ – Άρης

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ – Άρης

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

Άρης – Ολυμπιακός

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Άρης

{https://x.com/Super_League_GR/status/2077832351397155011}

Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026

ΑΕΚ – Ηρακλής

Καλαμάτα – Άρης

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

ΟΦΗ – Βόλος

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

Άρης – ΟΦΗ

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Βόλος – Ηρακλής

Κηφισιά – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Καλαμάτα

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Άρης

Ατρόμητος – Καλαμάτα

Βόλος – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

Καλαμάτα – Βόλος

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ – Άρης

Ηρακλής – Ατρόμητος

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

Άρης – ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος – Κηφισιά

Βόλος – ΑΕΚ

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

Άρης – Βόλος

Κηφισιά – Παναιτωλικός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

ΠΟΤ Ηρακλής – Λεβαδειακός

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026

Ατρόμητος – ΑΕΚ

Καλαμάτα – ΟΦΗ

Κηφισιά – Άρης

Λεβαδειακός – Βόλος

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – ΠΟΤ Ηρακλής

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

Άρης – Ατρόμητος

Βόλος – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Καλαμάτα

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

ΠΟΤ Ηρακλής – Κηφισιά

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Ατρόμητος – Βόλος

Καλαμάτα – ΠΟΤ Ηρακλής

Κηφισιά – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Άρης

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναιτωλικός – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα

Άρης – Παναιτωλικός

Βόλος – Κηφισιά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Ατρόμητος

ΠΟΤ Ηρακλής – Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – Άρης

Καλαμάτα – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Βόλος

ΠΑΟΚ – Κηφισιά

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Άρης – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά – Καλαμάτα

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

ΠΟΤ Ηρακλής – Παναιτωλικός

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – Άρης

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

Καλαμάτα – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ατρόμητος

ΠΑΟΚ – Βόλος

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Βόλος

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Καλαμάτα – Παναιτωλικός

Κηφισιά – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Ηρακλής – Άρης

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

Άρης – ΑΕΚ

Βόλος – Λεβαδειακός

Κηφισιά – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Καλαμάτα

Παναθηναϊκός – Ηρακλής

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Άρης – ΠΑΟΚ

Καλαμάτα – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Κηφισιά

Ηρακλής – Βόλος

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ – Καλαμάτα

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Βόλος – Άρης

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός – Ηρακλής

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027

Άρης – Κηφισιά

Βόλος – ΟΦΗ

Καλαμάτα – Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Ηρακλής – ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Ατρόμητος – Άρης

Κηφισιά – Βόλος

Λεβαδειακός – Καλαμάτα

ΟΦΗ – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ – Κηφισιά

Άρης – Παναθηναϊκός

Βόλος – Ατρόμητος

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Ηρακλής – ΟΦΗ

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

Ατρόμητος – Ηρακλής

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Άρης

Παναθηναϊκός – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης

Άρης – Λεβαδειακός

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βόλος – Καλαμάτα

Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Ηρακλής – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

Καλαμάτα – Κηφισιά

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Άρης

Παναθηναϊκός – Βόλος

Παναιτωλικός – Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Άρης – Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος – Λεβαδειακός

Βόλος – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Παναιτωλικός

Ηρακλής – Καλαμάτα

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

Καλαμάτα – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Παναιτωλικός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Ηρακλής – ΑΕΚ

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Άρης – Καλαμάτα

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

Βόλος – Παναιτωλικός

Κηφισιά – Ηρακλής

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Ολυμπιακός