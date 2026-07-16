Ο ουρανός στο Τορόντο σκοτείνιασε από την βαριά ατμόσφαιρα, αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις που καλούσαν τους κατοίκους να περιορίσουν τις εξωτερικές δραστηριότητες.

Η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο του Καναδά την Πέμπτη καταγράφηκε ως η χειρότερη μεταξύ μεγάλων πόλεων παγκοσμίως. Ο λόγος: ο αποπνικτικός καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στο βορειοδυτικό Οντάριο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Καναδά ανέφερε πως ο Δείκτης Ποιότητας του Αέρα (Air Quality Health Index- AQHI) για το Τορόντο έφθασε στο επίπεδο 10+, που χαρακτηρίζεται ως «πολύ υψηλός κίνδυνος». Η IQAir, μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας που αξιολογεί την ποιότητα του αέρα, κατέταξε το Τορόντο στην πρώτη θέση του καταλόγου των πόλεων παγκοσμίως με τη χειρότερη ποιότητα αέρα, ξεπερνώντας την Κινσάσα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Μεντάν στην Ινδονησία και το Δελχί στην Ινδία.

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Ο ουρανός στο Τορόντο σκοτείνιασε από την βαριά ατμόσφαιρα, αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις που καλούσαν τους κατοίκους να περιορίσουν τις εξωτερικές δραστηριότητες. Την ίδια ώρα οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

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Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, εξαιτίας των καπνών, καλώντας τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω, όσο είναι δυνατόν.

{https://x.com/AsherReddtv/status/2077814080526504066}

«Οι καπνοί από τις δασικές πυρκαγιές στο βορειοδυτικό Οντάριο έχουν ως αποτέλεσμα μια πολύ καλή ποιότητα αέρα και μια περιορισμένη ορατότητα» και οι συνθήκες δεν θα βελτιωθούν πριν από το πρωί της Παρασκευής, έγινε γνωστό από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες.

«Η υγεία κάθε πολίτη κινδυνεύει (…). Περιορίστε τον χρόνο που περνάει έξω. Επαναπρογραμματίστε ή ακυρώστε τις αθλητικές δραστηριότητες ή υπαίθριες εκδηλώσεις», επισήμαναν.

{https://x.com/WeatherMonitors/status/2077829195846369520}

Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στον βόρειο Καναδά τα τελευταία χρόνια έχει επίσης εξαπλωθεί σε μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία, ιδίως των μικρών παιδιών και των ηλικιωμένων, που είναι πιο επιρρεπείς στα σωματίδια καπνού.

Βάσει των τελευταίων στατιστικών στοιχείων από τις καναδικές υπηρεσίες, η περίοδος των πυρκαγιών ήταν έως τώρα λιγότερο δραματική στη χώρα σε σύγκριση με το 2023, έτος ρεκόρ και το 2025.

{https://x.com/GuntherEagleman/status/2077805517246742873}

{https://x.com/FoxNewsMMR/status/2077822005756215390}

Τρένο περνά μέσα από τις φλόγες

Viral έγινε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και απεικονίζει ένα τρένο των καναδικών σιδηροδρόμων να περνά μέσα από τις φλόγες κοντά στο Άρμστρονγκ, στο Οντάριο. Η καναδική σιδηροδρομική εταιρεία Canadian National ανακοίνωσε πως ανέστειλε προσωρινά τα δρομολόγια κοντά στο Άρμστρονγκ, ως προληπτικό μέτρο, εξαιτίας των πυρκαγιών. Οι εργαζόμενοι της CN στην περιοχή και κάτοικοι του Άρμστρονγκ απομακρύνθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας, ανέφερε η CN.

{https://x.com/Maeestro/status/2077814056677745142}

Καναδάς: 835 τα ενεργά πύρινα μέτωπα

Περίπου 835 ενεργά πύρινα μέτωπα μαίνονται σήμερα στον Καναδά και 112 εξ αυτών θεωρούνται ανεξέλεγκτα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Μέχρι στιγμής, 19 εκατομμύρια στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτες, ήτοι μια επιφάνεια που προσεγγίζει την έκταση της Σλοβενίας. Οι περισσότερες πυρκαγιές καίνε στις κεντρικές επαρχίες Μανιτόμπα, Σασκάτσουαν και Οντάριο. Το 2023, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα είχαν καεί στη χώρα. Ανάλογη κατάσταση βίωσε και το Μόντρεαλ, το πρωί της Τρίτης αλλά μικρότερης έντασης.

{https://x.com/BeholdPaleH0rse/status/2077848250254606566}

Η αποπνικτική ατμόσφαιρα έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη καλύπτοντας και εκεί τον ουρανό.

{https://x.com/CathMath27/status/2077821846133584078}