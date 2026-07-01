Ήδη ο Καναδάς έχει μία «νίκη» στη Eurovision.

Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, καθώς γίνεται η πρώτη νέα «είσοδος» στον διαγωνισμό μουσικής, μετά την ένταξη της Αυστραλίας σε αυτόν, το 2015.

Ο δρόμος για τη συμμετοχή του Καναδά «άνοιξε» την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας (CBC/Radio-Canada) έγινε πλήρες μέλος της EBU, που διοργανώνει τη Eurovision.

Ο Καναδάς έχει ήδη «νίκη» στη Eurovision

Πάντως, ήδη ο Καναδάς έχει μία «νίκη» στη Eurovision. Η Σελίν Ντιόν πήρε το τρόπαιο με το «Ne Partez Pas Sans Moi» το 1988, αλλά βέβαια εκπροσωπούσε την Ελβετία.

Δεν είναι η μόνη Καναδή που έχει συμμετάσχει στη Eurovision, αφού η Νατάσα Σεντ- Πιερ και η Λα Ζάρα εκπροσώπησαν τη Γαλλία το 2001 και το 2023 αντίστοιχα.

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Οι μη ευρωπαϊκές χώρες στη Eurovision

Το ντεμπούτο του Καναδά στη Eurovision θα γίνει στη Σόφια, που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό το 2027, μετά τη νίκη της Dara με το «Bangaranga» στον φετινό διαγωνισμό.

Σαφώς ο Καναδάς δεν είναι η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα που μπαίνει στη Eurovision, στην οποία διαγωνίζονται το Ισραήλ και η Αυστραλία, ενώ ακόμα και το Μαρόκο είχε συμμετάσχει το 1980.

Στο μεταξύ παραμένει ασαφές εάν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του χρόνου τα μέλη της EBU που μποϊκόταραν τη φετινή Eurovision- εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ. Η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία αποσύρθηκαν, μετά την απόφαση της EBU να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει.

Πηγή: BBC