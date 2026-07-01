Δύο θρύλοι του metal και μία μπάντα που είχαμε την τύχη να δούμε για πρώτη φορά συναντήθηκαν χθες στην Πλατεία Νερού, σε μία από τις πιο ξεχωριστές βραδιές του φετινού Release Athens.
Οι Sylosis του Josh Middleton απέδειξαν ότι είχαν ήδη αποκτήσει πιστό κοινό στην Ελλάδα που περίμενε χρόνια να τους δει, αφού η Πλατεία Νερού γέμισε από νωρίς και το βρετανικό γκρουπ τους αποζημίωσε με ένα σετ που βασίστηκε στον εξαιρετικό φετινό τους δίσκο, The New Flesh.
Αμέσως μετά ακολούθησε η κορυφαία metal μπάντα της Βραζιλίας. Οι Sepultura αποχαιρέτησαν το ελληνικό κοινό έχοντας παρουσιάσει ένα σετ γεμάτο highlights: το τζαμάρισμα με τα κρουστά στο Kaiowas και η καταιγιστική τελική ευθεία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, με αποκορύφωμα την αναμενόμενη φρενίτιδα που προκάλεσε το Roots Bloody Roots στο τέλος!
Η συνέχεια ανήκε φυσικά στον ιδιαίτερα κεφάτο Dave Mustaine και την εξαιρετική μπάντα του. Με τις ιαχές «Megadeth, Megadeth» να μην σταματούν ούτε στιγμή, οι θρύλοι του thrash metal παρέδωσαν μία εμφάνιση αντάξια της φήμης τους.
Τα Sweating Bullets, Trust, η διασκευή του Ride the Lightning των Metallica, τα Tornado of Souls, Symphony of Destruction και Holy Wars… The Punishment Due προκάλεσαν διαδοχικά ανατριχιαστικά singalongs από την κατάμεστη Πλατεία Νερού, που τίμησε τους Megadeth όπως τους αξίζει.
Επόμενο metal ραντεβού: Pantera, Trivium & Bodysnatcher, Πέμπτη 9.7 στην Πλατεία Νερού!
To setlist των Megadeth στο Release Athens
Tipping Point
Hangar 18
Wake Up Dead
Sweating Bullets
I Don't Care
Angry Again
Skin o' My Teeth
Hook in Mouth
Trust
Puppet Parade
Mechanix
Ride the Lightning
(Metallica cover)
Let There Be Shred
Tornado of Souls
Peace Sells
Encore:
Symphony of Destruction
Holy Wars... The Punishment Due