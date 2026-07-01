Δείτε φωτογραφίες από τα εκρηκτικά σόου των Megadeth, Sepultura και Sylosis.

Δύο θρύλοι του metal και μία μπάντα που είχαμε την τύχη να δούμε για πρώτη φορά συναντήθηκαν χθες στην Πλατεία Νερού, σε μία από τις πιο ξεχωριστές βραδιές του φετινού Release Athens.

Οι Sylosis του Josh Middleton απέδειξαν ότι είχαν ήδη αποκτήσει πιστό κοινό στην Ελλάδα που περίμενε χρόνια να τους δει, αφού η Πλατεία Νερού γέμισε από νωρίς και το βρετανικό γκρουπ τους αποζημίωσε με ένα σετ που βασίστηκε στον εξαιρετικό φετινό τους δίσκο, The New Flesh.

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Αμέσως μετά ακολούθησε η κορυφαία metal μπάντα της Βραζιλίας. Οι Sepultura αποχαιρέτησαν το ελληνικό κοινό έχοντας παρουσιάσει ένα σετ γεμάτο highlights: το τζαμάρισμα με τα κρουστά στο Kaiowas και η καταιγιστική τελική ευθεία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, με αποκορύφωμα την αναμενόμενη φρενίτιδα που προκάλεσε το Roots Bloody Roots στο τέλος!

Η συνέχεια ανήκε φυσικά στον ιδιαίτερα κεφάτο Dave Mustaine και την εξαιρετική μπάντα του. Με τις ιαχές «Megadeth, Megadeth» να μην σταματούν ούτε στιγμή, οι θρύλοι του thrash metal παρέδωσαν μία εμφάνιση αντάξια της φήμης τους.

Τα Sweating Bullets, Trust, η διασκευή του Ride the Lightning των Metallica, τα Tornado of Souls, Symphony of Destruction και Holy Wars… The Punishment Due προκάλεσαν διαδοχικά ανατριχιαστικά singalongs από την κατάμεστη Πλατεία Νερού, που τίμησε τους Megadeth όπως τους αξίζει.

Επόμενο metal ραντεβού: Pantera, Trivium & Bodysnatcher, Πέμπτη 9.7 στην Πλατεία Νερού!

To setlist των Megadeth στο Release Athens

Tipping Point

Hangar 18

Wake Up Dead

Sweating Bullets

I Don't Care

Angry Again

Skin o' My Teeth

Hook in Mouth

Trust

Puppet Parade

Mechanix

Ride the Lightning

(Metallica cover)

Let There Be Shred

Tornado of Souls

Peace Sells



Encore:

Symphony of Destruction

Holy Wars... The Punishment Due