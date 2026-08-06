To Release Athens 2026 έκλεισε τον κύκλο του στην Πλατεία Νερού με τον καλύτερο τρόπο και μας δίνει ραντεβού το καλοκαίρι του 2027 σε νέο στέκι.

To Release Athens 2026, γιόρτασε τα δέκατα γενέθλιά του και παράλληλα αποχαιρέτησε την Πλατεία Νερού, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο και στρέφοντας το βλέμμα στην επόμενη μέρα και σε νέα μέρη.



Στην μεγάλη επετειακή διοργάνωσή του, το κορυφαίο καλοκαιρινό γεγονός της Αθήνας, προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες θεατές, ανέβασε στη σκηνή του σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και μας χάρισε στιγμές που θα θυμόμαστε για χρόνια.

Το φετινό lineup τα είχε όλα: metal, pop, ηλεκτρονική μουσική, alternative, punk και ένα reunion που έγραψε ιστορία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα acts που ξεσήκωσαν τον κόσμο: αρχικά ο Chris Isaak από τον Λυκαβηττό έδωσε σκυτάλη σε Limp Bizkit, Nick Cave & The Bad Seeds, Moby, Pet Shop Boys, The Offspring, Megadeth, Helloween, Pantera, Ημισκούμπρια και επίσης Gorillaz, David Byrne και Jean-Michel Jarre στην σύμπραξη Release Athens x SNF Nostos.

Οι στιγμές του Release Athens 2026 που μας πήραν το μυαλό

Limp Bizkit: Ένα όνομα - απωθημένο των Ελλήνων φαν που, μετά από 20 και πλέον χρόνια, επιτέλους τους είδαν live για πρώτη φορά. Όσοι βρέθηκαν στην πρώτη ημέρα του φεστιβάλ έζησαν μια Πλατεία Νερού γεμάτη κόσμο να πάλλεται στους ρυθμούς των Αμερικανών και τα απίθανα moshpits που κατέγραψαν τα drones του φεστιβάλ να γίνονται viral και να μένουν στην ιστορία.

{https://youtu.be/e3np9xytctM?si=SmPiMPSw0WrpLrCQ}



{https://youtu.be/lXMmD0xCeyw?si=KUNgT3MvpewnkIsF}

David Byrne: Ο Byrne ήρθε στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ και παρουσίασε κάτι παραπάνω από μια συναυλία. Ξετύλιξε -μαγικά θα έλεγε κανείς- ένα καθηλωτικό show υψηλής αισθητικής, όπου η μουσική, η κίνηση και το θεατρικό στοιχείο συνυπήρχαν με τρόπο απόλυτα φυσικό.





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Gorillaz: Το πρώτο sold out του Release Athens 2026 και μάλιστα, από τις πρώτες ώρες που ξεκίνησε η προπώληση πριν από αρκετούς μήνες. Oι Gorillaz ήρθαν για πρώτη φορά στη χώρα μας και μας τρέλαναν με την ενέργεια, τα τραγούδια και τα εμβληματικά animated video τους.



{https://youtu.be/fZ_piROvU8g?si=yKrgEVik8nGM_7T2}



Pet Shop Boys: Οι θρύλοι της σύγχρονης ποπ, παρέδωσαν μια άλλη μια φορά μαθήματα. Αν δεν ξέρουν οι Pet Shop Boys να στήνουν το καλύτερο σόου, τότε ποιος; Φώτα, ήχος, κοστούμια, σκηνική παρουσία, φωνητικά και ένα extended setlist που τα είχε όλα και ακόμα περισσότερα, αφού έπαιξαν κανονική συναυλία, έξω από τα πλαίσια ενός φεστιβάλ.





{https://youtu.be/sdnf9gDbVx8?si=coeaQhG1L_DPYrsm}



Moby: Πώς μας πετσόκοψε έτσι; Από τις καλύτερες εμφανίσεις -για να μην πούμε η καλύτερη- του Moby στην Ελλάδα. Ο ίδιος σε μεγάλα κέφια, το ίδιο και εμείς. Εκεί και όλα τα τραγούδια του που έχουμε αγαπήσει. Χαρά, συγκίνηση, κομματάρες, χορός, techno, rave και ό,τι άλλο χαρακτηρίζει τον Moby ήταν πάνω στη σκηνή του Release. Αξέχαστη η είκονα, με τον ίδιο να κάθεται κάτω, να κοιτάζει το κοινό και να μην πιστεύει αυτό που ζει. Ούτε κι εμείς.







{https://youtu.be/fzIHj6i44CU?si=b0_IOpH2MC6WtY4g}



Nick Cave & The Bad Seeds: Τα λόγια είναι περιττά. Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Nick Cave, επέστρεψε και επαναπροσδιόρισε τη σχέση του με τους Έλληνες φαν του. Συγκλονιστικό το φινάλε με τον ίδιο στο πιάνο να ερμηνεύει το Into My Arms.

{https://youtu.be/6ARldMaeS0s?si=nwgx_9czyV8bPz1p}

Ημισκούμπρια: Ένα reunion που έγραψε ιστορία δις. Τα δέκα χρόνια απουσίας των Ημίζ από τη σκηνή ήταν πολλά, οι φαν ακόμα περισσότεροι και άρα η μία συναυλία των Ημίζ ήταν λίγη, για αυτό έγινε και δεύτερη. Δύο ιστορικά sold out, ένα reunion που προκάλεσε ντελίριο, τρεις τύποι πάνω στη σκηνή να δίνουν πόνο και χιλιάδες από κάτω να θυμούνται τα παλιά και η νοσταλγία να χτυπάει κόκκινο. Τριάντα χρόνια επιτυχίες. Τριάντα χρόνια μετά, τα Ημισκούμπρια πιο ώριμα (ή και όχι αν θυμηθεί κανείς τον Μιθριδάτη μέσα στην φουσκωτή βάρκα να «πλέει» πάνω στα σηκωμένα χέρια των φαν) να θυμίζουν σε εμάς τα νιάτα μας και στους νεότερους να δίνουν μια ιδέα από το τι εστί Ημίζ.



{https://youtu.be/DFmXyuma6Nk?si=rJN7_aq6r1hzsLCq}



The Offspring: Ευτυχώς επέστρεψαν γρήγορα στην Πλατεία Νερού, μετά την τελευταία τους εμφάνιση και μας απογείωσαν ξανά με την ενέργεια και τα χιτ τους. Αξέχαστες στιγμές το mini tribute στον Ozzy και η πανκ εκδοχή του Shake It Off της Taylor Swift.

{https://youtu.be/FrHxkZdGhjY?si=Pi8a0lEdWf_x5iX8}



Pantera: Ακόμα μια μπάντα που φέτος έπαιξε στην Ελλάδα για πρώτη φορά, χάρη στο Release Athens. Aπό τις καλύτερες στιγμές του φετινού καλοκαιριού και για τους περισσότερους, η συναυλία της χρονιάς. Οι Pantera δεν είναι συγκρότημα, είναι ιδέα και παρέδωσαν ένα live αντάξιο του μύθου τους. Τελεία.



{https://youtu.be/8HGjlpgkEEY?si=vJsr0QQhQVYrX6FT}



Από τις στιγμές που ξεχωρίζουμε επίσης είναι οι τελευταίες συναυλίες των Megadeth και Sepultura που κρεμάνε τις κιθάρες τους, οι Helloween να τα σπάνε, ο Παύλος Παυλίδης και «η καλύτερη συναυλία της ζωής του», όπως μοιράστηκε ο ίδιος και το επικό φινάλε του φεστιβάλ με Sabaton και Savatage να τραγουδούν με τους χιλιάδες φαν το «Believe».



Ένας σημαντικός κύκλος δέκα ετών έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για το Release Athens. Ένας νέος ανοίγει το καλοκαίρι του 2027. Stay tuned...