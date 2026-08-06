Το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 18,8 τρισ. ευρώ το 2025.

Στη 16η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Ελλάδα ως προς το μέγεθος της οικονομίας της το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Το ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε στα 248,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, αντιπροσωπεύοντας το 1,3% της συνολικής οικονομικής παραγωγής της ΕΕ.

Συνολικά, το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 18,8 τρισ. ευρώ το 2025, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από προκλήσεις όπως ο επίμονος πληθωρισμός, η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Με διαφορά πρώτη η Γερμανία

Η Γερμανία διατήρησε με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση μεταξύ των οικονομιών της ΕΕ, με ΑΕΠ 4,47 τρισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 23,8% του συνολικού ευρωπαϊκού προϊόντος. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γαλλία με οικονομία ύψους 2,99 τρισ. ευρώ και μερίδιο 15,9%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με ΑΕΠ 2,26 τρισ. ευρώ και ποσοστό 12,0%. Οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες συγκεντρώνουν μαζί περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα των μεγαλύτερων κρατών-μελών στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών εξελίξεων.

Αμέσως μετά ακολουθεί η Ισπανία με ΑΕΠ 1,69 τρισ. ευρώ και συμμετοχή 9,0% στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ η Ολλανδία καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με 1,17 τρισ. ευρώ και ποσοστό 6,2%. Η Πολωνία συνεχίζει να ενισχύει το οικονομικό της αποτύπωμα, καταγράφοντας ΑΕΠ 922,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 4,9%, ενώ το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Σουηδία διαθέτουν οικονομίες που αντιστοιχούν περίπου στο 3% του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ.

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Η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, πίσω από την Ιρλανδία και μπροστά από την Ουγγαρία, διατηρώντας μερίδιο 1,3% στο συνολικό προϊόν της Ένωσης.

Στον αντίποδα της κατάταξης βρίσκεται η Μάλτα, η οποία διαθέτει τη μικρότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ΑΕΠ 24,6 δισ. ευρώ και συμμετοχή μόλις 0,1% στο συνολικό ευρωπαϊκό προϊόν. Ακολουθούν η Κύπρος, η Εσθονία και η Λετονία, καθεμία με μερίδιο 0,2%, γεγονός που αντανακλά το μικρότερο πληθυσμιακό και οικονομικό τους μέγεθος.