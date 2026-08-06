Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και τον συμψηφισμό τυχόν ληξιπρόθεσμων φορολογικών ή ασφαλιστικών οφειλών, η καταβολή των ενισχύσεων προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 21 Αυγούστου 2026.

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), συνολικού ύψους έως 24.648.751 ευρώ, σε παραγωγούς που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα ή αντιμετώπισαν δυσμενείς συνθήκες στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 Αυγούστου. Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει και επικαιροποιήσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό IBAN στην εφαρμογή myAADE.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και τον συμψηφισμό τυχόν ληξιπρόθεσμων φορολογικών ή ασφαλιστικών οφειλών, η καταβολή των ενισχύσεων προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 21 Αυγούστου 2026.

Ποιους αφορά

Η ενίσχυση αφορά τρεις κατηγορίες παραγωγών: καλλιεργητές ρυζιού που υπέστησαν ζημιές το 2025, παραγωγούς που επλήγησαν από τον παγετό του 2021 και δεν είχαν αποζημιωθεί, καθώς και γεωργούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που αντιμετώπισαν προβλήματα λειψυδρίας το 2025.

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Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται παραγωγοί σε όλη τη χώρα οι οποίοι καλλιεργούν τουλάχιστον ένα στρέμμα ρυζιού και υπέστησαν ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2025. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά παραγωγούς στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Γρεβενών, Έβρου, Ημαθίας, Ηλείας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας, των οποίων η παραγωγή μειώθηκε σε ποσοστό άνω του 30% εξαιτίας του παγετού του 2021 και οι οποίοι δεν είχαν λάβει αποζημίωση.

Στις επιλέξιμες καλλιέργειες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κεράσια, μήλα, δαμάσκηνα, βύσσινα, κυδώνια, αχλάδια, φουντούκια, καρύδια, αμπέλια, βερίκοκα, νεκταρίνια, σύκα, αμύγδαλα, μύρτιλα, αρώνια, ιπποφαές, κάστανα, λωτοί, φράουλες και ροδάκινα.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την έκταση, το προβλεπόμενο ποσό ανά στρέμμα και το ποσοστό της ζημιάς. Ενδεικτικά, η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει ποσά αναφοράς 800 ευρώ ανά στρέμμα για τα κεράσια, 710 ευρώ για τα μήλα, 900 ευρώ για τις φράουλες και 1.088 ευρώ για τα μύρτιλα.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει γεωργούς με ποτιστικά αγροτεμάχια σε συγκεκριμένες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Λαψίστας, οι οποίοι επλήγησαν από λειψυδρία το 2025.

Τα ποσά καθορίζονται ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια. Ενδεικτικά, προβλέπονται 512 ευρώ ανά στρέμμα για οινοποιήσιμους αμπελώνες, 1.512 ευρώ για μήλα και 1.612 ευρώ για κεράσια.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες δικαιούνται το 100% της προβλεπόμενης ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50%.

Το συνολικό ποσό ενισχύσεων de minimis που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση σε περίοδο τριών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.