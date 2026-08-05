Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε τροποποίηση του προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων προχώρησαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αυξάνοντας στα 73 εκατ. ευρώ τον συνολικό προϋπολογισμό για το 2026.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση αφορά στις αποζημιώσεις, τις ενισχύσεις και τις λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την απόφαση, από το συνολικό ποσό των 73 εκατ. ευρώ, τα 50 εκατ. ευρώ προορίζονται για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων, 2,5 εκατ. ευρώ για οικονομικές ενισχύσεις και 20,5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών που σχετίζονται με την εφαρμογή των μέτρων. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα αφορά τις δαπάνες που συνδέονται με τη διερεύνηση, την πρόληψη, την επιτήρηση, τον έλεγχο, την εκρίζωση ζωικών νοσημάτων και τις έκτακτες παρεμβάσεις για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής κτηνιατρικής νομοθεσίας.

Τέλος, η υπουργική απόφαση τροποποιεί τη σύνθεση των επιτροπών που συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες. Εφεξής, στις επιτροπές θα συμμετέχουν ένας κτηνίατρος της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, ένας γεωπόνος της αρμόδιας τοπικής γεωπονικής αρχής και ένας εκπρόσωπος της οικείας δημοτικής αρχής ή του γεωργικού ή κτηνοτροφικού συνεταιρισμού της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας, αντικαθιστώντας την προηγούμενη αναφορά στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης.