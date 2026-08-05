Διατηρείται η υποχρέωση οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι να διαθέτουν τουλάχιστον το 50% των ετήσιων εσόδων τους σε φιλοθηραματικές δράσεις.

Αμετάβλητα παραμένουν τα τέλη έκδοσης αδειών θήρας και η ετήσια συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους για την κυνηγετική περίοδο 2026-2027, σύμφωνα με δύο υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα τέλη για την έκδοση των αδειών θήρας για το νέο κυνηγετικό έτος. Για τους κυνηγούς που είναι μέλη αναγνωρισμένων συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικών Συλλόγων, το τέλος για την τοπική άδεια παραμένει στο 1 ευρώ, για την περιφερειακή άδεια στα 21 ευρώ και για τη γενική άδεια στα 51 ευρώ.

Για τους ημεδαπούς, τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα για περισσότερα από 15 χρόνια και τους διπλωματικούς υπαλλήλους που εκδίδουν άδεια απευθείας από τις δασικές αρχές, τα αντίστοιχα τέλη προσαυξάνονται κατά ποσό ίσο με το 90% της ετήσιας συνδρομής των Κυνηγετικών Συλλόγων.

Ειδικό καθεστώς ισχύει για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι μπορούν να κυνηγούν μόνο στις δημόσιες ή ιδιωτικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές. Για τις δημόσιες περιοχές προβλέπεται γενική άδεια θήρας διάρκειας έως 15 ημερών με τέλος 60 ευρώ, έως δύο μηνών με τέλος 120 ευρώ και για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο με τέλος 150 ευρώ. Για τις ιδιωτικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές η γενική άδεια ισχύει για όλη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.

Ετήσια συνδρομή των κυνηγών-μελών των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων

Με ξεχωριστή υπουργική απόφαση καθορίζεται και η ετήσια συνδρομή των κυνηγών-μελών των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων, η οποία παραμένει στα 96 ευρώ για την κυνηγετική περίοδο 2026-2027. Από το ποσό αυτό, τα 17 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 17,71% της συνδρομής, αποδίδονται στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία, ενώ τα 63 ευρώ, ή ποσοστό 65,63%, κατευθύνονται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας. Τα σχετικά ποσά κατατίθενται κατά τη διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας και τα αποδεικτικά κατάθεσης αποτελούν απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Παράλληλα, διατηρείται η υποχρέωση οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι να διαθέτουν τουλάχιστον το 50% των ετήσιων εσόδων τους σε φιλοθηραματικές δράσεις, ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας υποχρεούται να κατευθύνει τουλάχιστον το 95% των εσόδων της σε αντίστοιχες δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τη μισθοδοσία και τον εξοπλισμό των ιδιωτικών φυλάκων θήρας.