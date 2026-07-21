Ο κρατούμενος εργαζόταν στην κουζίνα του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κορυδαλλού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό ενός κρατουμένου από το Πακιστάν, ο οποίος δεν επέστρεψε στο κατάστημα κράτησης μετά τη λήξη της τριήμερης άδειας που του είχε χορηγηθεί.

Πρόκειται για τη δεύτερη άδεια που είχε λάβει, ενώ κατά την κράτησή του εργαζόταν στην κουζίνα του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κορυδαλλού. Ο ίδιος εκτίει ποινή στην Ελλάδα για υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών, ενώ στο Πακιστάν είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία.

Πληροφορίες του ALPHA αναφέρουν ότι το μεσημέρι Δευτέρας (20/07), κατά την οποία όφειλε να επιστρέψει είχε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαβεβαιώνοντας πως θα παρουσιαζόταν κανονικά. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη και από εκείνη τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμός για τον εντοπισμό του.

Επιπλέον, οι Αρχές εξετάζουν και τα στοιχεία που είχε δηλώσει για τη διάρκεια της άδειάς του. Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται η διεύθυνση όπου είχε δηλώσει ότι θα φιλοξενούνταν, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκει σε πρώην κρατούμενο. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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