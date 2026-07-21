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Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις στην Κινέτα.

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε σπίτι στην Κινέτα εντόπισαν οι αρχές.

Σε συντονισμένη επιχείρηση που ακολούθησε συνελήφθησαν, το πρωί και το μεσημέρι της Δευτέρας στο Περιστέρι και την Ελευσίνα, αντίστοιχα, δύο Έλληνες 59 και 48 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τι εντόπισαν οι αρχές

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων αλλά και στο σπίτι στην Κινέτα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

- ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας ινδικής κάνναβης με λάμπες και συστήματα εξαερισμού, φιλτραρίσματος και άρδευσης,

- 5 κιλά και 150 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

- 13 δενδρύλλια κάνναβης,

- 1.045 ευρώ,

- 3 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα,

- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

- 2 οχήματα που χρησιμοποιούνταν ως μέσα διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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