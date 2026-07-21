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Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου είναι σε εξέλιξη.

Τροχαίο ατύχημα με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο της Μέστης στον Έβρο το απόγευμα της Τρίτης (21/07)

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν τουλάχιστον 2 τραυματίες, ενώ πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ένα άτομο.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το ατύχημα προκλήθηκε όταν το βανάκι συγκρούστηκε με προπορεύομενο όχημα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του.

Η αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα.

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