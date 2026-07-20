Χωρίς κράνος ο 17χρονος οδηγός του πατινιού που τραυματίστηκε στο τροχαίο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 17χρονου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:50, στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Δεριγνύ. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το ΙΧ συγκρούστηκε με το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 17χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φορούσε προστατευτικό κράνος τη στιγμή του ατυχήματος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν προανάκριση για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, καθώς και τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν.