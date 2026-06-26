Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους υψηλής επικινδυνότητας. Πρόστιμα από 150 ευρώ έως και 1.000 ευρώ.

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο κυκλοφορίας και χρήσης των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια, φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». Σκοπός των νέων διατάξεων είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και κυρίως η προστασία των νέων, οι οποίοι αποτελούν την ηλικιακή ομάδα που χρησιμοποιεί περισσότερο τα συγκεκριμένα μέσα μετακίνησης.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους υψηλής επικινδυνότητας, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλεται ελάχιστο όριο ηλικίας για τους οδηγούς, ενώ εισάγονται και νέες υποχρεώσεις τόσο για τους χρήστες όσο και για τις εταιρείες που πωλούν ή εκμισθώνουν τα οχήματα αυτά.

Οδήγηση μόνο από άτομα άνω των 17 ετών

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το όριο ηλικίας. Πλέον, οι οδηγοί των περισσότερων Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχος τόσο αυστηρός περιορισμός.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ανήλικος κάτω των 17 ετών οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι, η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α. Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικής χρήσης όχημα, δεν επιβάλλεται μόνο διοικητικό πρόστιμο αλλά το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, αφαιρείται από τον κάτοχό του και φυλάσσεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για είκοσι ημέρες.

Αυστηρότερες ποινές για επικίνδυνες οδούς

Η νέα νομοθεσία αυστηροποιεί σημαντικά τις κυρώσεις για όσους κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται πλέον στην αυστηρότερη κατηγορία Ε3-Α, γεγονός που συνεπάγεται υψηλότερα διοικητικά πρόστιμα και βαρύτερες κυρώσεις.

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Παράλληλα, προβλέπονται αυξημένες ποινές και για οχήματα που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια σχεδιαστικής ταχύτητας.

Υποχρεωτική ασφάλιση για πρώτη φορά

Για πρώτη φορά καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση των περισσότερων ηλεκτρικών πατινιών.

Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

- αστική ευθύνη έναντι τρίτων,

- σωματικές βλάβες,

- θάνατο,

- υλικές ζημιές.

Το ελάχιστο ποσό κάλυψης για την αστική ευθύνη ορίζεται στις 50.000 ευρώ ανά έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται προσωπική ασφαλιστική κάλυψη του νόμιμου οδηγού για:

- μόνιμη ολική ανικανότητα,

- μόνιμη μερική ανικανότητα,

- απώλεια ζωής από ατύχημα,

με ελάχιστο ποσό κάλυψης 10.000 ευρώ ανά περιστατικό και συνολικά ανά έτος.

Η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή σχετικής βεβαίωσης της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία αναγράφονται ο σειριακός αριθμός του οχήματος, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια και τα ποσά της ασφάλισης.

Όποιος κυκλοφορεί χωρίς την προβλεπόμενη ασφάλιση τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.

Υποχρεωτικά έγγραφα κατά την οδήγηση

Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών οφείλουν πλέον να φέρουν πάντοτε μαζί τους:

- νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (έντυπο ή ψηφιακό),

- αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης.

Η υποχρέωση αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Υποχρεωτική χρήση ποδηλατοδρόμων

Σε δρόμους όπου υπάρχει λωρίδα κυκλοφορίας ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, οι οδηγοί των συγκεκριμένων κατηγοριών ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να κινούνται αποκλειστικά σε αυτή και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο οδόστρωμα.

Στόχος της ρύθμισης είναι ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας από τα υπόλοιπα οχήματα και η μείωση του κινδύνου ατυχημάτων.

Απαγόρευση πώλησης και ενοικίασης σε ανηλίκους

Η νέα νομοθεσία απαγορεύει ρητά:

- την πώληση,

- την εκμίσθωση,

- τη δωρεάν διάθεση

ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται πριν από κάθε συναλλαγή να επαληθεύουν την ηλικία του πελάτη ζητώντας:

- αστυνομική ταυτότητα,

- ψηφιακή ταυτότητα,

- ή άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ηλικία.

Επιτρέπεται επίσης η χρήση της κρατικής ψηφιακής υπηρεσίας επαλήθευσης ηλικίας. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ηλικία ή την ταυτοπροσωπία του ενδιαφερομένου, η επιχείρηση υποχρεούται να αρνηθεί την πώληση ή την ενοικίαση.

Τα πρόστιμα

Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει τα εξής:

1. Απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, εξαιρουμένων των ηλεκτρικών πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.

2. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ. την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ.

3. Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.

4. Οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.

5. Απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Επιπλέον, όποιος πωλεί, εκμισθώνει ή διαθέτει ηλεκτρικό πατίνι, υποχρεούται να εξακριβώνει την ηλικία του προσώπου στο οποίο προσφέρεται, ζητώντας την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου.

Πρόστιμα για επιχειρήσεις

Οι εταιρείες που πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών ή παραβιάζουν τις υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλιση και τον έλεγχο ηλικίας τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και για εταιρείες κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με:

- τον ηλεκτρονικό εντοπισμό (GPS) των οχημάτων,

- τον περιορισμό της μέγιστης ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα την ώρα,

- την απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές που ορίζουν οι δήμοι ή οι αρμόδιες λιμενικές και τουριστικές αρχές.

Στόχος της μεταρρύθμισης

Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσω των νέων διατάξεων να περιορίσει τον αυξανόμενο αριθμό ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται ηλεκτρικά πατίνια, να ενισχύσει την υπεύθυνη χρήση τους και να διαμορφώσει ένα σαφές πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για οδηγούς, ιδιοκτήτες, επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών κοινόχρηστων οχημάτων.

Με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης, του ορίου ηλικίας των 17 ετών, των νέων κανόνων κυκλοφορίας και των αυστηρότερων διοικητικών κυρώσεων, επιχειρείται η ασφαλέστερη ένταξη των ηλεκτρικών πατινιών στο οδικό δίκτυο, με γνώμονα την προστασία τόσο των χρηστών όσο και των υπόλοιπων πολιτών.