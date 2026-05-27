Τι είπε ο Κυρανάκης στη Βουλή απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Μέσα στις επόμενες δέκα μέρες θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως διεμήνυσε από τη Βουλή ο Κώστας Κυρανάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Κούβελα, τόνισε πως «οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι».

Παράλληλα, σημείωσε πως εξετάστηκαν και άλλα μέτρα, ωστόσο σε συνεννόηση με την ΕΛΑΣ επιλέχτηκε αυτή η λύση. «Αυτή είναι η πιο καθαρή λύση για να μπορεί να αστυνομεύεται κιόλας, να εφαρμόζεται ο νόμος.

Υποχρεωτική ασφάλιση στους ενηλίκους, είτε οδηγούν μισθωμένο είτε οδηγούν ιδιόκτητο. Αυστηρά πρόστιμα σε εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν ηλεκτρικά πατίνια εκτός προδιαγραφών, δηλαδή πατίνια με ανώτερη δυνατότητα ταχύτητας από τα 25 χιλιόμετρα την ώρα και έτσι θεωρούμε ότι θα μπει μια τάξη και σε αυτό», ανέφερε.