Τα οφέλη της για την υγεία και την απώλεια βάρους.

Η τάση προπόνησης 6-6-6 κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, καθώς προσφέρει έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο για να βελτιώσει κανείς τη φυσική του κατάσταση και να συμβάλει στην απώλεια βάρους. Πρόκειται για μια μορφή άσκησης χαμηλής έντασης που βασίζεται στη συνέπεια και όχι στην εξαντλητική προσπάθεια.

Η προπόνηση περιλαμβάνει 60 λεπτά περπατήματος, τα οποία πραγματοποιούνται είτε στις 6 το πρωί είτε στις 6 το απόγευμα. Πριν από το κυρίως μέρος, προηγείται προθέρμανση 6 λεπτών σε χαλαρό ρυθμό, ενώ η άσκηση ολοκληρώνεται με 6 λεπτά αποθεραπείας για καλύτερη αποκατάσταση του σώματος. Ο μεγαλύτερος όγκος της προπόνησης γίνεται σε γρήγορο ρυθμό, ώστε να αυξάνεται ο καρδιακός παλμός και να ενισχύεται η καρδιαγγειακή αντοχή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο ωφέλιμες μορφές φυσικής δραστηριότητας. Έχει συνδεθεί με μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, καλύτερη ρύθμιση του βάρους και βελτίωση της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, βοηθά στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνολική ευεξία.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος 6-6-6 είναι ότι μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα, ακόμη και σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Η επιλογή συγκεκριμένης ώρας (6 π.μ. ή 6 μ.μ.) βοηθά στη δημιουργία συνέπειας, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες να τηρηθεί η συνήθεια μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, το περπάτημα στη λεγόμενη «ζώνη 2» καρδιακού ρυθμού συμβάλλει στην καύση λίπους, καθιστώντας το ιδιαίτερα αποτελεσματικό για όσους στοχεύουν στην απώλεια βάρους. Επειδή είναι χαμηλής επιβάρυνσης άσκηση, είναι επίσης κατάλληλο για άτομα κάθε ηλικίας, ακόμη και για όσους έχουν προβλήματα στις αρθρώσεις.

Τα οφέλη της τακτικής βάδισης είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν καλύτερο ύπνο, βελτίωση της μνήμης και της συγκέντρωσης, ενίσχυση της καρδιαγγειακής υγείας, καθώς και αύξηση της ενέργειας και της αντοχής. Επίσης, συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου για χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης, το εγκεφαλικό και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Για όσους θέλουν να ξεκινήσουν, οι ειδικοί συστήνουν σταδιακή προσέγγιση. Είναι σημαντικό να επιλέγονται άνετα ρούχα και κατάλληλα παπούτσια, ενώ η ένταση της άσκησης πρέπει να αυξάνεται προοδευτικά. Ακόμη και 10–15 λεπτά την ημέρα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αρχή.

Πηγή: healthline