Απιαστό όνειρο για πολλούς νέους η απόκτηση σπιτιού και όχι, δεν κάνουν κάτι λάθος...

Για πολλούς millennials, η οικονομία μοιάζει με παιχνίδι μουσικών καρεκλών όπου οι προηγούμενες γενιές πρόλαβαν να καθίσουν, αγόρασαν σπίτια σε πολύ χαμηλές τιμές. Και σήμερα προσπαθούν να πουν στους νεότερους ότι υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες, αρκεί να «διαχειριστούν καλύτερα τα χρήματά τους». Ωστόσο, αυτό το όνειρο δεν μοιάζει πλέον με στόχο που μπορεί να πετύχει κάποιος τη σημερινή εποχή...

Η απογοήτευση είναι εμφανής σε συζητήσεις που γίνονται στο Reddit. Ένας χρήστης από τη γενιά των millennials έγραψε ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα με τους boomers σε θέματα χρημάτων, στέγασης και οικονομικών προσδοκιών.

Όπως είπε: «Δουλεύουμε τρεις φορές πιο σκληρά για το ένα τρίτο από ό,τι είχαν στην ηλικία μας. Και οι στόχοι που μας λένε να πετύχουμε δεν χάνονται από τεμπελιά, αλλά έγιναν οικονομικά απρόσιτοι».

Η ανάρτηση βρήκε μεγάλη απήχηση, καθώς εκφράζει μια πραγματικότητα πολλών νέων: πλέον η πλήρης εργασία δεν αρκεί για να εξασφαλίσει τα βασικά ορόσημα της μεσαίας τάξης, όπως αγορά σπιτιού, δημιουργία οικογένειας και αποταμίευση.

Στη συζήτηση, πολλοί στάθηκαν στην τεράστια αύξηση των τιμών κατοικιών τις τελευταίες δεκαετίες. Παλαιότερα, η αγορά σπιτιού ήταν σχετικά προσιτή για έναν εργαζόμενο με μέσο εισόδημα. Σήμερα, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, ενώ οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί με τον ίδιο ρυθμό.

Έτσι, πολλοί νέοι δυσκολεύονται όχι μόνο να αγοράσουν σπίτι, αλλά και να καλύψουν βασικά έξοδα όπως π.χ. το ενοίκιο.

Κάποιοι σχολίασαν ότι δεν έχουν ευθύνη οι boomers για τη σημερινή κατάσταση. Ένα σπίτι που αγοράστηκε πριν 30 χρόνια μπορεί σήμερα να αξίζει πολλαπλάσια, μετατρέποντας τους ιδιοκτήτες σε... εκατομμυριούχους χωρίς να έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής τους.

Άλλοι χρήστες ήταν πιο αυστηροί, λέγοντας ότι οι παλαιότερες γενιές απλώς δεν ενδιαφέρονται ή δεν κατανοούν το πρόβλημα, επειδή δεν τις επηρεάζει άμεσα.

Κάποιοι τόνισαν ότι πρόκειται κυρίως για θέμα ανισότητας πλούτου: οι οικονομικές ανισότητες έχουν αυξηθεί και επηρεάζουν ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Συνολικά, η συζήτηση δείχνει ότι η οικονομική πραγματικότητα έχει αλλάξει δραματικά. Οι τιμές της στέγασης και το κόστος ζωής έχουν αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από τα εισοδήματα, με αποτέλεσμα οι νεότερες γενιές να δυσκολεύονται να φτάσουν στα επίπεδα των boomers όταν ήταν στην ίδια ηλικία.

Γι’ αυτό και αρκετοί πλέον αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, καθώς το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω, αγοράζω σπίτι, σταθεροποιούμαι» δεν λειτουργεί όπως παλιά.

Τελικά, η συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι αν οι κανόνες της μεσαίας τάξης έχουν αλλάξει οριστικά.

Με πληροφορίες από Benzinga