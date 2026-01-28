Ο τρόπος να επιστρέψουν τα κενά ακίνητα στην αγορά είναι ο Φόρος Αδράνειας τονίζει η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης καταγγέλλει ότι τα συνεχή αιτήματα φοροελαφρύνσεων και ευνοϊκών ρυθμίσεων της ΠΟΜΙΔΑ υπέρ των εκμισθωτών όχι μόνο δεν λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά το επιδεινώνουν. Όπως επισημαίνεται, παρά τις κυβερνητικές παραχωρήσεις, τα κενά ακίνητα δεν επιστρέφουν στην αγορά και τα ενοίκια αυξάνονται με ρυθμούς πολλαπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η Ένωση Ενοικιαστών τονίζει ότι οι πολιτικές που προωθούνται οδηγούν σε περαιτέρω επιβάρυνση των ενοικιαστών, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν από τα υψηλότερα στεγαστικά κόστη στην Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή οι εκμισθωτές απολαμβάνουν αυξημένες αποδόσεις και εισοδήματα. Ως ουσιαστική λύση προτείνεται η θέσπιση Φόρου Αδράνειας για τα ακίνητα που παραμένουν κενά χωρίς τεκμηριωμένο λόγο, με στόχο να μεταφερθεί το κόστος της κερδοσκοπίας και να ενεργοποιηθεί πραγματικά το υπάρχον στεγαστικό απόθεμα. Σύμφωνα με την Ένωση, πρόκειται για μέτρο δοκιμασμένο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που μπορεί να αποδώσει άμεσα αποτελέσματα.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «την ώρα που τα ενοίκια εκτινάσσονται, 40.000 κατοικίες είναι στα χέρια funds, άλλες 40.000 αγορασμένες μέσω Golden Visa παραμένουν αδρανείς, ενώ και οι ιδιώτες δεν έχουν κίνητρο να βγάλουν τα ακίνητά τους στην αγορά όσο οι τιμές τους αυξάνονται κατά 10% ετησίως ακόμα και όταν μένουν κλειστά! Η διατήρηση κενών κατοικιών έχει τεράστιο κοινωνικό κόστος, που σήμερα επωμιζόμαστε μόνο οι ενοικιαστές. Ο Φόρος Αδράνειας θα μετακυλίσει το κόστος στους κερδοσκόπους και θα επιτρέψει να ξαναμπούν ακίνητα στην αγορά – στα αλήθεια αυτή τη φορά. Αυτό θα εφαρμοστεί ως επιβαρυντικός συντελεστής στον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που μένουν αδρανή πάνω από 12 μήνες χωρίς τεκμηριωμένη πρόθεση αξιοποίησης, με κλιμακωτή αύξηση όσο παραμένουν κενά, και με δικλείδες εξαίρεσης για σπίτια που μένουν κενά λόγω σοβαρών νομικών ή τεχνικών κωλυμάτων. Στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί ο μικροϊδιοκτήτης, αλλά να σταματήσει η απόσυρση σπιτιών με κερδοσκοπικές προθέσεις.»

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης

Το μοτίβο είναι πλέον σαφές: εδώ και χρόνια, η ΠΟΜΙΔΑ ζητάει φοροελαφρύνσεις και ρυθμίσεις υπέρ των εκμισθωτών, με την υπόσχεση ότι έτσι θα "επιστρέψουν τα κενά σπίτια στην αγορά" και θα πέσουν τα ενοίκια. Η κυβέρνηση σπεύδει να ικανοποιήσει τα αιτήματά της, που περιλαμβάνουν όχι μόνο δημόσιο χρήμα υπέρ των εκμισθωτών, αλλά και αντικοινωνικά νομοσχέδια – όπως το "μητρώο φερεγγυότητας ενοικιαστών" και οι fast-track εξώσεις με τη λύση της σύμβασης – που ποινικοποιούν τη φτώχεια και προωθούν την αστεγία.

Τα σπίτια όμως δεν "επιστρέφουν στην αγορά" και οι αυξήσεις των ενοικίων συνεχίζουν να τρέχουν με 10% ετησίως, τρεις φορές τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και έτσι η ΠΟΜΙΔΑ προβάλλει νέα αιτήματα για περισσότερα ευνοϊκά μέτρα και η κυβέρνηση συνεχίζει να τα ικανοποιεί. Αποτέλεσμα: η δριμύτερη στεγαστική κρίση στην Ευρώπη και η πλήρης καταπάτηση των στεγαστικών δικαιωμάτων μας.

Είναι η στιγμή να δούμε κατάματα την πραγματικότητα: το μόνο αποτέλεσμα που έχουν τα μέτρα που απαιτεί η ΠΟΜΙΔΑ και υιοθετεί η κυβέρνηση είναι ο πλουτισμός των εκμισθωτών. Οι ενοικιαστές – δηλαδή το 30% του πληθυσμού – επωμιζόμαστε τα υψηλότερα στεγαστικά κόστη στην Ευρώπη, περικόπτουμε από το φαγητό μας και αντιμετωπίζουμε φτώχεια και στεγαστική επισφάλεια.

Αντίθετα, οι εκμισθωτές, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ανεβαίνουν σε ολοένα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα, η Ελλάδα είναι τρίτη στη λίστα των χωρών με τα πιο υπερτιμημένα ακίνητα (βλ. πίνακα) – άρα οι αποδόσεις που απολαμβάνουν οι εκμισθωτές σε σχέση με τα βάρη της ιδιοκτησίας (κόστη συντήρησης, τόκους, φόρους) είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη!

Αρκεί αυτό για να κατανοήσουμε ότι τα ατελείωτα αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ δεν έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα της μικρής περιουσίας. Αν είχαν, η ΠΟΜΙΔΑ θα πρωτοστατούσε στους αγώνες ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Όμως το ζήτημα αυτό δεν την αγγίζει.

Τα αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ δεν είναι λύσεις· είναι σχέδιο περαιτέρω υποβάθμισης της ζωής στο νοίκι και διαφύλαξης των υπερκερδών των εκμισθωτών.

Το ζήτημα της έλλειψης προσφοράς και η ενεργοποίηση του κενού αποθέματος θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με θαρραλέα μέτρα, όχι με ημίμετρα όπως οι φοροαπαλλαγές, που έχουν αποδείξει ήδη την αναποτελεσματικότητά τους. Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης αντιπροτείνει ένα μέτρο δοκιμασμένο και επιτυχημένο: τον Φόρο Αδράνειας. Την ώρα που τα ενοίκια εκτινάσσονται, 40.000 κατοικίες είναι στα χέρια funds, άλλες 40.000 αγορασμένες μέσω Golden Visa παραμένουν αδρανείς, ενώ και οι ιδιώτες δεν έχουν κίνητρο να βγάλουν τα ακίνητά τους στην αγορά όσο οι τιμές τους αυξάνονται κατά 10% ετησίως ακόμα και όταν μένουν κλειστά!

Η διατήρηση κενών κατοικιών έχει τεράστιο κοινωνικό κόστος, που σήμερα επωμιζόμαστε μόνο οι ενοικιαστές. Ο Φόρος Αδράνειας θα μετακυλίσει το κόστος στους κερδοσκόπους και θα επιτρέψει να ξαναμπούν ακίνητα στην αγορά – στα αλήθεια αυτή τη φορά.

Αυτό θα εφαρμοστεί ως επιβαρυντικός συντελεστής στον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που μένουν αδρανή πάνω από 12 μήνες χωρίς τεκμηριωμένη πρόθεση αξιοποίησης, με κλιμακωτή αύξηση όσο παραμένουν κενά, και με δικλείδες εξαίρεσης για σπίτια που μένουν κενά λόγω σοβαρών νομικών ή τεχνικών κωλυμάτων. Στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί ο μικροϊδιοκτήτης, αλλά να σταματήσει η απόσυρση σπιτιών με κερδοσκοπικές προθέσεις.

Η Γαλλία εφάρμοσε τον Φόρο Αδράνειας μειώνοντας τις κενές κατοικίες κατά 13% σε τέσσερα χρόνια. Ακόμα και το μισό από αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα θα σήμαινε 140.000 νέα ακίνητα στην αγορά. Αυτό όμως δεν επαρκεί: χρειάζεται επίσης πλαφόν στα ενοίκια, περιορισμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων, κατάργηση της Golden Visa και γενναία δημόσια επένδυση για κοινωνική κατοικία. Μαζί με κατάργηση των αντικοινωνικών νόμων των fast-track εξώσεων και του Τειρεσία ενοικιαστών!

Λύσεις υπάρχουν, και είναι δοκιμασμένες. Λείπει η βούληση. Είναι η στιγμή να αποφασίσουμε ως κοινωνία αν βάζουμε πιο ψηλά τις αποδόσεις των εκμισθωτών, ή την κοινωνική ευημερία και το μέλλον των παιδιών μας.

Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης στηρίζει τη διαμαρτυρία που διοργανώνει το Σωματείο Βάσης Ενοικιαστών Αθήνας έξω από το 43ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, Κανάρη και Ακαδημίας στην Αθήνα, στις 11 π.μ. το Σάββατο 31 Γενάρη, και καλεί σωματεία, ενώσεις και ολόκληρη την πληττόμενη κοινωνία να συμμετάσχουν και να απαιτήσουν: