Σημάδια ανάκαμψης καταγράφει η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση στους τρεις μεγαλύτερους δήμους της χώρας, με έμφαση στα μικρά διαμερίσματα επιφάνειας έως 80 τ.μ., εξέλιξη που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τη σταδιακή αντιμετώπιση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική μεταστροφή μετά από μια πολυετή περίοδο συρρίκνωσης της διαθέσιμης προσφοράς, η οποία είχε επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αγγελίες της «Χρυσής Ευκαιρίας», κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ο αριθμός των διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 40,8% στον Δήμο Αθηναίων, κατά 46,4% στον Πειραιά και κατά 58,6% στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα διατίθενται πλέον 10.074 διαμερίσματα έως 80 τ.μ., έναντι 7.153 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στον Πειραιά ο αριθμός ανήλθε σε 1.940 από 1.325, ενώ στη Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε σε 2.261 από 1.426 διαμερίσματα.

Παρά τη σαφή ενίσχυση της προσφοράς, οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Στην Αθήνα η μέση τιμή φθάνει τα 12,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αυξημένη κατά 7,6% σε ετήσια βάση, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 740 ευρώ για ένα διαμέρισμα 60 τ.μ. Στον Πειραιά η μέση ζητούμενη τιμή ανέρχεται στα 11,42 ευρώ/τ.μ., με ετήσια άνοδο 6,7%. Στη Θεσσαλονίκη, αν και η αύξηση της προσφοράς είναι η μεγαλύτερη, καταγράφεται και η υψηλότερη άνοδος τιμών, της τάξης του 13,9%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται επίσης στα 11,42 ευρώ/τ.μ.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την ενίσχυση της προσφοράς στο ισχυρό οικονομικό κίνητρο που δημιουργούν τα υψηλά ενοίκια, αλλά και στις πρόσφατες θεσμικές παρεμβάσεις. Η ταχύτερη διαδικασία έξωσης από την 1η Ιανουαρίου 2026, χωρίς την ανάγκη δικαστικής προσφυγής, μειώνει την ανασφάλεια των ιδιοκτητών. Επιπλέον, η πλήρης φοροαπαλλαγή μισθωμάτων για τρία έτη σε ακίνητα που παρέμεναν κενά επί τουλάχιστον τρία χρόνια, καθώς και η βελτίωση της σχετικής ρύθμισης, αναμένεται να φέρουν στην αγορά περισσότερα κλειστά διαμερίσματα. Σημαντική συμβολή εκτιμάται ότι έχει και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με υψηλή απορρόφηση κονδυλίων και χιλιάδες εγκεκριμένες αιτήσεις, ενισχύοντας την προσφορά μέσω ανακαινίσεων και μακροχρόνιων μισθώσεων.