Μπορεί τα τρένα του ΗΣΑΠ να βάφονται φούξια ή λαχανί για να τρεντάρουν στα social Media, ωστόσο σήμερα σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, συρμός του ΗΣΑΠ αποβίβασε το πρωί, κόσμο στον σταθμό του Αγίου Νικολάου στη διάρκεια δρομολογίου προς Πειραιά, λόγω έντονης μυρωδιάς.

Μάλιστα σύμφωνα με τις μαρτυρίες επιβατών οι διαμαρτυρίες για την μυρωδιά ξεκίνησαν από τον σταθμό της Νέας Ιωνίας με τον συρμό τελικά να σταματά στον Άγιο Νικόλαο. Αλλά και εκεί, σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, αρχικά δεν άνοιγαν οι πόρτες των πρώτων βαγονιών του συρμού για να βγει έξω ο κόσμος, κάτι που έγινε τελικά, λίγο μετά.

Η εικόνα στα τρένα του ΗΣΠΑ, της γραμμής 1 δηλαδή του Μετρό είναι γνωστή και όσοι χρησιμοποιούν τον Ηλεκτρικό γνωρίζουν ότι σε κυκλοφορία είναι τρένα άνω των 20-30 ετών. Οι βλάβες, λόγω παλαιότητας, είναι γνωστές, ενώ στη γραμμή 1 αναμένεται η αναβάθμιση 14 συρμών, που όπως φαίνεται έχει καθυστερήσεις.

Η αναβάθμιση των 14 συρμών, είναι ένα έργο κρίσιμο για τη λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό.

Οπρώτος ανακαινισμένος συρμός της Γραμμής 1 θα έρθει με περίπου δύο χρόνια καθυστέρηση, καθώς η παράδοσή του μετατέθηκε για το 2026. Το δε σύνολο της προμήθειας, δηλαδή των 14 συρμών, με βάση τα νέα χρονοδιαγράμματα εκτιμάται ότι θα μπει σε λειτουργία στα μέσα του 2027.

Όταν είχε υπογραφεί η σύμβαση για τους 14 συρμούς (Δεκέμβριος 2022), σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ έκανε λόγο ότι οι αναβαθμισμένοι συρμοί θα είναι λειτουργικά ικανοί για 25 ακόμα χρόνια. Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζονταν στους 34 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Είχε προγραμματιστεί τμηματική παράδοση, ο πρώτος ανακαινισμένος συρμός στους 19 μήνες (άρα στα μέσα του 2024 περίπου), άλλοι τέσσερις στους 25 μήνες, πέντε ακόμη στους 30 μήνες και οι εναπομείναντες τέσσερις στους 34 μήνες, ήτοι προς το τέλος του 2025.

Μεταξύ άλλων παρεμβάσεων προβλέπονταν: η αντικατάσταση των παλαιών και ενεργοβόρων DC κινητήρων έλξης με σύγχρονους κινητήρες AC, η αντικατάσταση του συστήματος έλξης, της περιστρεφόμενης γεννήτριας, των αεροσυμπιεστών, η αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού, αναβάθμιση των καμπίνων οδήγησης, σύγχρονες οθόνες για τον έλεγχο της κατάστασης των συρμών, νέα καθίσματα οδηγών, ενισχυμένη στεγανότητα σε πόρτες και παράθυρα και νέα μονάδα για το σύστημα πληροφόρησης επιβατών, διευκολύνσεις των επιβατών ΑμεΑ.

