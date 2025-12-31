Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε τα τελευταία δρομολόγια για ηλεκτρικό και μετρό. Πώς θα κινηθεί το Τραμ.

Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ για την Τετάρτη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό για τις ώρες αναχώρησης σε όλες τις γραμμές.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, προβλέπονται αλλαγές και ειδικά προγράμματα δρομολόγησης για λεωφορεία και τρόλεϊ τις ημέρες αργίας και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Δείτε αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ την Τετάρτη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, όπως τα ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ:

ΗΣΑΠ (Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,

από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,

από Αγία Τριάδα στις 21:58.

Τραμ Γραμμή 6:

από Πικροδάφνη στις 22:00,

από Σύνταγμα στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,

από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,

από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,

από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ κατά τις ημέρες αργίας 01 και 06 Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και για τα τρόλεϊ.

Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ.