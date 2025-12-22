Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες.

Ένα άτομο έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο σήμανε συναγερμός και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ο άνδρας, περίπου 25 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις ασθήσεις του, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».