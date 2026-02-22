Ντεμπούτο με 6,06μ. για Ντουπλάντις.

Την τρίτη θέση του επί κοντώ κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής, στο μίτινγκ κλειστού στίβου που έγινε σήμερα (22/2), στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας.

Λίγες ημέρες αφότου ξεπέρασε στο Λιεβέν τα 6μ. -για πρώτη φορά φέτος-, ο Ελληνας πρωταθλητής είχε καλύτερο άλμα στα 5,90μ., ενώ στη συνέχεια έχασε μία προσπάθεια στα 6,00μ. και άλλες δύο στα 6,06μ.

Ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις, στον πρώτο του αγώνα στη σεζόν, πήρε την πρώτη θέση με 6,06μ., σημειώνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, ενώ δεύτερος ήταν ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, που ξεπέρασε κι αυτός τα 6μ.

Ο Καραλής επιστρέφει στην Ελλάδα και θα αγωνιστεί το επόμενο Σάββατο (28/2) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού, στην Παιανία.