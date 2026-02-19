Ο Καραλής βελτίωσε τη δική του κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Τρεις αγώνες χρειάστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής για να ξαναβρεί τον «δρόμο» πάνω από τα 6 μέτρα, βελτιώνοντας τη δική του κορυφαία φετινή επίδοση του κόσμου στο επί κοντώ.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης ήταν νικητής στο μίτινγκ του Λιεβέν με πτήση στα 6 μέτρα, στον τρίτο αγώνα του για την τρέχουσα σεζόν του κλειστού στίβου, δείχνοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Καραλής πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,70 μ., τα 5,90 μ. και στη συνέχεια τα 6,00 μ., με ένα εντυπωσιακό άλμα, για να βελτιώσει κατά επτά εκατοστά την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, που είχε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, ανέβασε τον πήχη στα 6,07 μ., ένα εκατοστό κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε τον περασμένο Αύγουστο, ύψος που δεν κατάφερε να περάσει, παρά τις καλές προσπάθειες.

Δεύτερος στο επί κοντώ ήταν ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν με 5,90 μ., ενώ το ίδιο ύψος πέρασε και ο Ζάκερι Μπράντφορντ που πήρε την τρίτη θέση.

Το άλμα του Καραλή στα 6 μέτρα

{https://www.instagram.com/p/DU9CixzCDpX/}