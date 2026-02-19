Τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 1.500.000 ευρώ.

Στην εξάρθρωση μιας πολυπληθούς και οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από 43 ημεδαπούς, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κατ’ εξακολούθηση σε διακεκριμένες απάτες σε βάρος εταιρειών διαδικτυακού στοιχηματισμού, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατά περίπτωση συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, καθώς και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, έχοντας αναπτύξει ιεραρχική δομή με κάθετη διοίκηση και σαφώς καθορισμένους ρόλους, όπως αρχηγικά και ανώτερα μέλη, στρατολογητές, ταυτοποιητές, διαχειριστές και υποστηρικτικά πρόσωπα. Παράλληλα, είχε οργανώσει ένα πλήρες «δίκτυο εφοδιασμού» για την εξασφάλιση δελτίων ταυτότητας, τηλεφωνικών συνδέσεων και τραπεζικών λογαριασμών.

Τα μέλη της αξιοποιούσαν πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού γνωστές ως «bonus abuse» και «arbitrage betting», δημιουργώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών. Προχωρούσαν σε μαζικές εγγραφές σε στοιχηματικές πλατφόρμες με στοιχεία τρίτων προσώπων, τα οποία προμηθεύονταν έναντι αμοιβής, εμφανίζοντας ψευδώς μοναδικούς χρήστες. Στόχος τους ήταν η καταχρηστική είσπραξη χρηματικών bonus και η εξασφάλιση σίγουρου κέρδους μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.

Τα παράνομα έσοδα, σύμφωνα με τις Αρχές, «ξεπλένονταν» μέσω τριγωνικών τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, αλλά και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Για τη χαρτογράφηση της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση μεγάλου αριθμού παρένθετων στοιχηματικών λογαριασμών.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες κατ’ οίκον έρευνες σε οικίες αρχηγικών και ανώτερων μελών, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

19.645 ευρώ σε μετρητά,

Περισσότερες από 700 ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία παρένθετων λογαριασμών,

περισσότερες από 500 κάρτες SIM,

περισσότερα από 200 κινητά τηλέφωνα,

5 πολυτελή οχήματα,

ένα δίκυκλο τύπου scooter και

πολυτελή ρολόγια.

Επιπλέον, σε οικίες δύο κατηγορούμενων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου με δυνατότητα μετατροπής σε πυροβόλο όπλο, 26 φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm, θήκη όπλου και μεταλλικό όπλο τύπου «αστεράκι». Για τα συγκεκριμένα ευρήματα σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δικογραφία της προκαταρκτικής εξέτασης πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τα περαιτέρω.