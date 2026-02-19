Μείωση εισαγωγών λόγω γρίπης, αύξηση στη θετικότητα σε RSV στα νοσοκομεία.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω γρίπης και δύο εξαιτίας κορονοϊού την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Το χρονικό διάστημα από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου η θετικότητα στη γρίπη συνέχισε την πτωτική τάση, ενώ στον κορονοϊό δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή. Όμως, ενώ μειώθηκε η θετικότητα σε RSV στην κοινότητα, παρουσίασε αύξηση στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARΙ.

Την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν τρεις θάνατοι λόγω γρίπης και οχτώ σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εισαγωγές λόγω γρίπης μειώθηκαν, καθώς ανήλθαν σε 236, από 306 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Ο κορονοϊός κόστισε τη ζωή δύο ανθρώπων το χρονικό διάστημα 9-15 Φεβρουαρίου, ενώ έγινε μία νέα διασωλήνωση. Επίσης, καταγράφηκαν 93 νέες εισαγωγές, αριθμός ελαφρά μειωμένος σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα (101).

Τα επιδημιολογικά δεδομένα

Συνοπτικά τα επιδημιολογικά δεδομένα για τις αναπνευστικές λοιμώξεις το χρονικό διάστημα 9-15 Φεβρουαρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 07/2026 καταγράφηκαν 93 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=101).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 07/2026 καταγράφηκαν μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 07/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 88.

- Από το τέλος της άνοιξης του 2025 και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου.

- Κατά την εβδομάδα 07/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), συνεχίζει την πτωτική της τάση, παρουσιάζοντας περαιτέρω μείωση την εβδομάδα 07/2026. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε επίσης μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (236 νέες εισαγωγές έναντι 360 την εβδομάδα 06/2026).

- Κατά την εβδομάδα 07/2026 καταγράφηκαν οκτώ νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 07/2026 έχουν καταγραφεί 144 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 63 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 07/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 147.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 07/2026, μεταξύ 3.600 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 668 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 667 τύπου Α και ένα τύπου Β.

- Από τα 476 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 319 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 157 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει συσχετιστεί έως τώρα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Ο ΕΟΔΥ επιπλέον συστήνει στις ομάδες υψηλού κινδύνου έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί συμπτωμάτων, για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Τέλος, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων (αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλός αερισμός των χώρων).

- Κατά την εβδομάδα 07/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

- Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε αύξηση. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Όλη η έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις