Ήττα για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ματς για τα play off του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 2-1 στην Τούμπα, στο πρώτο ματς κόντρα στη Θέλτα για τα play off του Europa League, αλλά το γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ κράτησε ζωντανή την ελπίδα για τον «δικέφαλο του βορρά».

Η ισπανική ομάδα έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Ιάγκο Άσπας (34ο λεπτό) και Βίλοτ Ζβέντμπεργκ (43ο), που δίνουν στη Θέλτα το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (26/2, 22:00).

Η Θέλτα είχε καλύτερη απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε βελτιωμένος στην επανάληψη και το εντυπωσιακό γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (77ο λεπτό) κράτησε ζωντανή την ελπίδα για πρόκριση στους «16».

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο (67΄ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (67΄ Μπάμπα), Καμαρά (67΄ Χατσίδης), Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγιεφ.

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Ροντρίγκεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέσα (61΄ Ρουέντα), Ρομάν (86΄ Βεσίνο), Μορίμπα, Άσπας (65΄ Λόπεθ), Ιγκλέσιας (61΄ Ζουγκλά), Σβέντμπεργκ (65΄ Άλβαρεθ).