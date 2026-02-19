Στον τελικό του Allwyn Final 8 πέρασε ο Παναθηναϊκός, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

«Πάρτυ» με καλεσμένο τον Ηρακλή έστησε ο Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό του Allwyn Final 8, που διεξάγεται στο Κ.Γ Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, με το «τριφύλλι» να επικρατεί με σκορ 91-61.

Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν απέναντι στον «Γηραιό», οι οποίοι δεν είχαν το απαραίτητο βάθος και την απαιτούμενη διαχείριση για δεύτερο παιχνίδι μέσα σε 24 ώρες. Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να συμπεριλάβει τον Τι Τζέι Σορτς στην εξάδα των ξένων αντί του Τζέντι Όσμαν και δικαιώθηκε, καθώς ο Αμερικανός πρόσφερε λύσεις από τη θέση του βασικού οργανωτή.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αγωνίστηκε για 14 λεπτά, είχε γεμάτη παρουσία σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες και ετοιμάζεται με καλή ψυχολογία για το πρώτο «ντέρμπι αιωνίων» της καριέρας του. Σκόραραν και οι 12 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να είναι ο τελευταίος που προστέθηκε στη λίστα των σκόρερ.

Από πλευράς Ηρακλή, ο Κρις Σμιθ ξεχώρισε, ενώ ο Ζόραν Λούκιτς είδε την ομάδα του να μένει πίσω από νωρίς. Το επιμέρους 17-2 του Παναθηναϊκού από τα πρώτα λεπτά ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, με τους κυανόλευκους να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη συνέχεια του πρωταθλήματος και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στον Ολυμπιακό στον τελικό του Allwyn Final 8 το Σάββατο (21/2, 20:00), με τους δύο «αιώνιους» να μονομαχούν για 12η φορά στον τελικό του κυπέλλου.

Τα δεκάλεπτα: 7-22, 26-46, 46-73, 61-91