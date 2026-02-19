Μετά από 12 ώρες, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου αφέθηκε ελεύθερος - Είχε τεθεί υπό κράτηση το πρωί της Πέμπτης με την κατηγορία της αποκάλυψης μυστικών της Βρετανίας στον Τζέφρι Επστάιν.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου αφέθηκε ελεύθερος μετά από σχεδόν 12 ώρες ανάκρισης από την αστυνομία στο Νόρφολκ, για την υπόθεση Επστάιν.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ, νεότερος αδελφός του Βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, και έκπτωτος πρίγκιπας απεικονίζεται σε φωτογραφία από διεθνή πρακτορεία να φεύγει από το Αστυνομικό Τμήμα του Άιλσαμ. Σημειώνεται ότι νωρίτερα την Πέμπτη είχε τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα για την υπόθεση Επστάιν.

Ο πρώην πρίγκιπας, ο οποίος έγινε το πρώτο μέλος βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας που τίθεται υπο κράτηση, κατηγορείται ότι μοιράστηκε πληροφορίες για επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη με τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επστάιν.

Η στιγμή που φεύγει ο Άντριου από το αστυνομικό τμήμα

Μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε αδικοπραγία. Έχει αρνηθεί εμπλοκή του με τον Επστάιν για τα σεξουαλικά εγκλήματα, αλλά δεν έχει απαντήσει άμεσα στις τελευταίες καταγγελίες.

Έξω από το σπίτι του στο Γουντ Φαρμ, βρίσκονται κάμερες που τον περίμεναν ώστε να απαθανατίσουν την άφιξή του. Η παρουσία των ΜΜΕ αυξάνεται σταθερά κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν δείχνει κανένα σημάδι μείωσης, στο σημείο, σχολιάζουν τα βρετανικά Μέσα.

Λίγο μετά τις 11:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ φωτογραφήθηκε να επιστρέφει στο Σάντρινγκχαμ.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν - Γουίνδσορ στην πρώτη φωτογραφία που κυκλοφόρησε αφού αφέθηκε ελεύθερος, φαίνεται να είναι ξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, προφανώς για να αποφύγει τις κάμερες. Μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ να φεύγει από το αστυνομικό τμήμα, η αστυνομία του Thames Valley εξέδωσε ανακοίνωση.

«Η αστυνομία του Thames Valley είναι σε θέση να παράσχει ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για το αδίκημα της ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα. Την Πέμπτη συλλάβαμε έναν άνδρα 60 ετών από το Νόρφολκ ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν έρευνας. Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι οι έρευνές μας στο Νόρφολκ έχουν πλέον ολοκληρωθεί» αναφέρει η ανακοίνωση χωρίς να κατονομάζει τον πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Πληροφορίες από τα βρετανικά Μέσα αναφέρουν ότι περίπου στις 6:50 μμ ένα μαύρο Range Rover έφτασε στο αστυνομικό τμήμα του Άιλσαμ στο Νόρφολκ και προσπάθησε να μπει μέσω μιας ηλεκτρονικής πύλης, αλλά δεν τα κατάφερε. Μπήκε μέσω μιας άλλης πύλης αφού περίμενε 10 λεπτά. Πέντε λεπτά αργότερα άνοιξε μια μεγάλη πόρτα γκαράζ στο κτίριο και φάνηκαν δύο αυτοκίνητα, το ένα ήταν το Range Rover.

Πέρασε δίπλα από τους δημοσιογράφους που περίμεναν και ένας φωτογράφος κατάφερε να τον απαθανατίσει την ώρα που προσπαθούσε να ξαπλώσει στο πίσω κάθισμα.

Νωρίτερα την Πέμπτη, μετά τη σύλληψή του, ο βασιλιάς Κάρολος και μεγαλύτερος αδελφός του, δήλωσε ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του» αφού εξέφρασε την «βαθιά του ανησυχία» για τη σύλληψη, η οποία ήρθε μετά την δημοσιοποίηση εκατομμυρίων αρχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε σχέση με το σκάνδαλο Επστάιν. Η συλλήψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου έγινε ανήμερα των 66ων γενέθλίων του.

Αφού υπηρέτησε για 22 χρόνια στο Βασιλικό Ναυτικό, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έγινε ειδικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις το 2001. Παραιτήθηκε το 2011 εν μέσω της δημόσιας κατακραυγής για φιλία του με τον Επστάιν.

«Σήμερα είναι μόνο η αρχή»

Η Μαρία Φάρμερ, η πρώτη γνωστή επιζήσασα που κατήγγειλε τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, εξέδωσε μια δήλωση σε απάντηση στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

«Σήμερα είναι μόνο η αρχή της λογοδοσίας και της δικαιοσύνης που αποδίδει η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιουφρέ - μια νεαρή μητέρα που λάτρευε τόσο βαθιά την κόρη της, που πολέμησε τους πιο ισχυρούς της Γης για να την προστατεύσει. Το έκανε αυτό για τις κόρες όλων. Ας απαιτήσουμε τώρα να πέσουν όλα τα ντόμινο της εξουσίας και της διαφθοράς» ανέφερε.

«Απόδοση δικαιοσύνης»

Ως «σουρεαλιστική στιγμή» χαρακτήρισε τη σύλληψή του σε δηλώσεις της η Αμάντα Ρόμπερτς, κουνιάδα της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία κατήγγειλε πρώτη τον πρώην πρίγκιπα για βιασμό. Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ αυτοκτόνησε στις 25 Απριλίου του 2025.

Μιλώντας στο Sky έκανε λόγο «απόδοση δικαιοσύνης. Ελπίζουμε πραγματικά να ήταν εδώ ως φυσική παρουσία για να το δει», πρόσθεσε.

Πρώτη δήλωση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε πως «Νομίζω ότι είναι κρίμα. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι τόσο άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό. Για μένα, είναι κάτι πολύ λυπηρό».

Δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις ούτε σχολίασε τις νομικές πτυχές της έρευνας, αλλά πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να επισκεφθεί ο βασιλιάς Κάρολος τις ΗΠΑ «πολύ σύντομα».

«Είμαι ο ειδικός κατά κάποιο τρόπο επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως, οπότε μπορώ να μιλήσω γι' αυτό... είναι κάτι πολύ λυπηρό», είπε. «Ο αδελφός του, που θα έρθει στη χώρα μας πολύ σύντομα, ο Βασιλιάς... είναι κάτι πολύ λυπηρό». Μιλώντας για τον εαυτό του, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι είναι αυτός που «μπορεί να μιλήσει για την υπόθεση» επειδή έχει «αθωωθεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα», είπε.

Σημειώνεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Δεν θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ θα διασφαλίσει ότι ο φορολογούμενος δεν θα πληρώσει τον νομικό λογαριασμό του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph.

Εάν ο πρώην Δούκας της Υόρκης δεν είναι σε θέση να πληρώσει για τη δική του νομική εκπροσώπηση, το οικονομικό βάρος «δεν θα πέσει στο δημόσιο ταμείο», δήλωσε πηγή. Δεν είναι σαφές από ποιο ταμείο θα βρει τα χρήματα η βασιλική οικογένεια, αν και πηγές ανέφεραν ότι ο βασιλιάς δεν θα πλήρωνε ο ίδιος τους λογαριασμούς του μικρότερου αδελφού του.

Σχετικά με το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει τον Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ - και να τον υπερασπιστεί στο δικαστήριο - υπάρχει ένας άνθρωπος που παραμένει στον κύκλο του: ο δικηγόρος Γκάρι Μπλόξσομ, αναφέρει η Telegraph.

«Είναι ο μόνος άνθρωπος που είναι ακόμα στο πλευρό του», δήλωσε πηγή που επικαλείται η εφημερίδα. Ο πρώην πρίγκιπας είχε προσλάβει εξάλλου τον δικηγόρο το 2020, όταν το FBI άρχισε να αποκαλύπτει τη φιλία του με τον Επστάιν.

Πριν από πάνω από 350 χρόνια η τελευταία σύλληψη μέλους της βασιλικής οικογένειας

Η τελευταία φορά που συνελήφθη μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ήταν πριν από περισσότερα από 350 χρόνια. Ο Κάρολος Α΄ συνελήφθη το 1647, μετά την ήττα του στον αγγλικό εμφύλιο πόλεμο από τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Ο μονάρχης πίστευε ακράδαντα στο θεϊκό δικαίωμα των βασιλιάδων και ηγήθηκε μιας τυραννικής βασιλείας, αρνούμενος να αναγνωρίσει την εξουσία του κοινοβουλίου σε θέματα διακυβέρνησης και θρησκευτικών πρακτικών στην Αγγλία και τη Σκωτία. Δικάστηκε και κρίθηκε ένοχος για εσχάτη προδοσία, κατηγορίες τις οποίες αρνήθηκε ισχυριζόμενος ότι κανένα δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία επί της θεόσταλτης εξουσίας του μονάρχη.

Με πληροφορίες του Guardian/Reuters/SkyNews