Ανοιχτά από τα Φαλάσαρνα το επίκεντρο του σεισμού.

Νέος σεισμός σημειώθηκε στην Κρήτη, λίγο μετά τις 22:30 της Πέμπτης.

Η δόνηση ήταν 3,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και σημειώθηκε στις 22:38.

Αυτή τη φορά το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα δυτικά- νοτιοδυτικά από τα Φαλάσαρνα και το εστιακό βάθος ήταν 14,2 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, στις 21:11, σημειώθηκε σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια της Κρήτης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 74 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος ήταν 4,7 χιλιόμετρα.