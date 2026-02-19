Το «Don’t Forget The Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου επιστρέφει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 21:00 με ένα επεισόδιο γεμάτο τραγούδι, αγωνία και ανατροπές.
Τέσσερις παίκτες θα δοκιμάσουν τη μνήμη και την ψυχραιμία τους σε δυνατές αναμετρήσεις.
Στον 1ο γύρο, η Αναστασία, που… μάλλον ήρθε, κυρίως, για να χορέψει κάνει δυναμική είσοδο με Ρία Ελληνίδου, ενώ ο Νίκος επιλέγει να μπει στο πλατό με Νίκο Βέρτη.
Η αναμέτρησή τους θα είναι αμφίρροπη και το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από μικρές… λεπτομέρειες.
Στον 2ο γύρο, η μάχη είναι γυναικεία υπόθεση. Η Νάνσια δίνει τον καλύτερό της εαυτό απέναντι στην Ευαγγελία και ο ανταγωνισμός χτυπάει κόκκινο!
Ο Ημιτελικός θα παιχτεί μέχρι την τελευταία νότα.
Στον Τελικό, η παίκτρια θα χρησιμοποιήσει λάθος τις βοήθειές της, αλλά στο φινάλε η προσπάθεια και η επιμονή θα την ανταμείψουν.
{https://www.youtube.com/watch?v=F1zfcFhV7-k}