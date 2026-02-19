«Don’t Forget The Lyrics» - Νέο επεισόδιο το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Το «Don’t Forget The Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου επιστρέφει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 21:00 με ένα επεισόδιο γεμάτο τραγούδι, αγωνία και ανατροπές.

Τέσσερις παίκτες θα δοκιμάσουν τη μνήμη και την ψυχραιμία τους σε δυνατές αναμετρήσεις.

Στον 1ο γύρο, η Αναστασία, που… μάλλον ήρθε, κυρίως, για να χορέψει κάνει δυναμική είσοδο με Ρία Ελληνίδου, ενώ ο Νίκος επιλέγει να μπει στο πλατό με Νίκο Βέρτη.

Η αναμέτρησή τους θα είναι αμφίρροπη και το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από μικρές… λεπτομέρειες.

Στον 2ο γύρο, η μάχη είναι γυναικεία υπόθεση. Η Νάνσια δίνει τον καλύτερό της εαυτό απέναντι στην Ευαγγελία και ο ανταγωνισμός χτυπάει κόκκινο!

Ο Ημιτελικός θα παιχτεί μέχρι την τελευταία νότα.

Στον Τελικό, η παίκτρια θα χρησιμοποιήσει λάθος τις βοήθειές της, αλλά στο φινάλε η προσπάθεια και η επιμονή θα την ανταμείψουν.

{https://www.youtube.com/watch?v=F1zfcFhV7-k}