Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 18:00.

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, επιστρέφει με το 11 ο εκρηκτικό επεισόδιο την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Η μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA. Κορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος.

Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.

Επεισόδιο 11: Η ανατροπή που αλλάζει τα δεδομένα

Η μπλε ομάδα δέχτηκε ένα απρόσμενο πλήγμα στο τελευταίο ομαδικό αγώνισμα, όταν ο Σαμβέλ Αβαγκιάν αποχώρησε λόγω τραυματισμού — μια εξέλιξη που επηρέασε καθοριστικά την απόδοσή της και πιθανότατα συνέβαλε στην ήττα.

Έτσι, η μπλε ομάδα συνεχίζει πλέον με τρεις παίκτες απέναντι στους δύο της κόκκινης ομάδας, σε μια νέα ισορροπία δυνάμεων που ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση. Μια ήττα που δίνει για ακόμη μία φορά στους προπονητές της κόκκινης ομάδας τον έλεγχο του επόμενου match up.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο 11ο επεισόδιο, οι αποφάσεις τους θα καθορίσουν τη συνέχεια. Επιλέγουν το ζευγάρι που θα μπει στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο), ενώ οι δύο αθλητές ξεκινούν μια έντονη προετοιμασία γεμάτη σκληρή προπόνηση, πίεση και αποφασιστικότητα. Ποιος θα επικρατήσει;

Ποια ομάδα θα συνεχίσει χωρίς απώλειες; Και ποιος θα κάνει το επόμενο αποφασιστικό βήμα προς τον μεγάλο τελικό; Οι απαντήσεις έρχονται στο νέο επεισόδιο του MCP Warrior, αποκλειστικά στον ANT1+.