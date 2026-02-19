Ο ΚΟΣΜΟΣ οργάνωσε τη δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας μια θεσμική τομή για το Σύνταγμα και τον Αστικό Κώδικα: τη ρητή αναγνώριση των ζώων ως αυτοτελών φορέων έννομου συμφέροντος.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου η Διαβούλευση Πολιτών που διοργάνωσε ο Τομέας Ελευθερίας, Θεσμών και Δικαιωμάτων του ΚΟΣΜΟΥ Πράσινη Συμφωνία με θέμα την «Τα Ζώα ως Υποκείμενα Δικαίου στο Σύνταγμα και τον Αστικό Κώδικα».

Τη συζήτηση προλόγισε η Ειρήνη Σκουζού, συντονίστρια του Τομέα Ελευθερίας, Θεσμών και Δικαιωμάτων, παρουσιάζοντας τους στόχους των δημόσιων διαβουλεύσεων του ΚΟΣΜΟΥ. Ακολούθησε παρουσίαση των προτάσεων του ΚΟΣΜΟΥ σχετικά με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων από το μέλος του Τομέα, Γεωργία Αγγελοπούλου.

Με τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση να έχει ήδη ξεκινήσει επίσημα, ο ΚΟΣΜΟΣ οργάνωσε τη δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας μια Θεσμική Τομή για το Σύνταγμα και τον Αστικό Κώδικα: τη ρητή αναγνώριση των ζώων ως αυτοτελών φορέων έννομου συμφέροντος. Με στόχο την επιστημονική διερεύνηση αλλά και την αναζήτηση συμμαχιών στην κοινωνία και το Κοινοβούλιο, για την κατοχύρωση της θέσης των ζώων στην έννομη τάξη, μετατρέποντάς τα από «πράγματα» και αντικείμενα κατοχής σε υποκείμενα προστασίας. Η πρότασή μας μια απαραίτητη συνέχεια αγώνων δεκαετιών από το φιλοζωικό και οικολογικό κίνημα για την εξάλειψη της βίας και την προστασία των ζώων, που έχουν ήδη ενταχθεί σε νόμους αλλά αποσπασματικά, και όχι για όλα τα είδη ζώων.

Η προστασία των ζώων δεν είναι ειδικό ζήτημα. Είναι πολιτικό μέτρο μιας δημοκρατίας που σέβεται τη ζωή: είναι Ελευθερία, γιατί περιορίζει τη βία και την ατιμωρησία· είναι Ευημερία, γιατί συνδέεται με υγεία, τροφή, περιβάλλον και ποιότητα ζωής· είναι Ειρήνη, γιατί μια κοινωνία που εκπαιδεύεται στη φροντίδα μειώνει τη βία παντού.

Η εκδήλωση για τα δικαιώματα των ζώων αποτέλεσε την τρίτη δημόσια διαβούλευση του ΚΟΣΜΟΥ το 2026. Η πολιτική μας επιλογή να φέρουμε στο προσκήνιο τα κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα που αποσιωπώνται Οι συζητήσεις που ανοίξαμε θα συνεχιστούν άμεσα, με στόχο την οριστικοποίηση των προτάσεών μας για το πρόγραμμα «Ελλάδα 2030» στην πορεία προς το Προγραμματικό μας Συνέδριο τον Ιούνιο του 2026.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Τασούλα Επτακοίλη.

Στο πάνελ συμμετείχαν:

-Ξενοφών Κοντιάδης, Συνταγματολόγος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

-Έλενα Δέδε, Νομικός, Ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dogs’ Voice.

-Πέτρος Κατσάκος, Δημοσιογράφος, Διευθυντής www.rosa.gr.

{https://www.youtube.com/watch?v=UhvPTTrJcyk}

Ακολούθως παρενέβησαν εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων:

-Έφη Αχτσιόγλου, Βουλεύτρια Νέα Αριστερά.

-Γιώργος Σταμάτης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

-Πέτρος Κόκκαλης, Γραμματέας ΚΟΣΜΟΣ

-Κωνσταντίνος Τοκατλίδης, Διδάκτωρ Νομικής, με εξειδίκευση σε νομικά ζητήματα που αφορούν την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπροσώποι της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του ΥΠ/ΕΣ, αλλά και εκπρόσωποι των φορέων:

-Νέμεσις - Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι.

-Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

-Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ)

-Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδων (ΕΣΠΙ)

-Help Horses Ymittos

-Save a Greek Stray

-Vegan Life NGO

και τη δημοσιογράφο Ελένη Ηλιοπούλου zoosos.gr.