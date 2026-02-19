Αδιευκρίνιστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της εξαφάνισης των δύο ορειβατών στον Παρνασσό.

Συναγερμός σήμανε στον Παρνασσό, μετά την εξαφάνιση δύο ορειβατών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή. Οι άνδρες αγνοούνται από το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της ΕΜΑΚ με δύο οχήματα και πέντε διασώστες, καθώς και εθελοντική ομάδα διάσωσης από την Αράχωβα. Σημαντική υποστήριξη παρέχουν επίσης υπάλληλοι του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την περιοχή.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το δύσβατο έδαφος δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, που συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό των αγνοουμένων.