Σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Γουίλιαμ Πάικ, διασώστες άκουγαν φωνές παγιδευμένων αρχικά, αλλά υπήρχε κίνδυνος δεύτερης κατολίσθησης κι αναδιπλώθηκαν-όταν επέστρεψαν, δεν άκουγαν πλέον εκκλήσεις για βοήθεια.

Κατολίσθηση έπληξε σήμερα χώρο κατασκήνωσης στο βόρειο τμήμα της Νέας Ζηλανδίας, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, με την αστυνομία και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών να κάνουν λόγο για αγνοούμενους, ανάμεσά τους παιδιά.

Η λάσπη έθαψε και συνέθλιψε τμήμα του καταυλισμού, στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, ανενεργού ηφαιστείου, ιερού τόπου των Μαορί, δημοφιλούς προορισμού για τουρίστες και περιπατητές, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που μετέδωσαν νεοζηλανδικά ΜΜΕ.

Δυο αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε σωστικά συνεργεία πως άκουσαν φωνές στα συντρίμμια.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας Τιμ Άντερσον δήλωσε σε δημοσιογράφους επιτόπου πως υπάρχει «αριθμός αγνοουμένων», μάλλον «μονοψήφιος», χωρίς να είναι σε θέση να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο κ. Άντερσον πάντως εκτίμησε πως είναι ακόμη «πιθανό να βρούμε κάποιον ζωντανό».

Η κατολίσθηση έπληξε τροχόσπιτα και χώρο καθαριότητας στην κατασκήνωση, στο Βόρειο Νησί, περιοχή όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις τη νύχτα.

«Επέστρεφα όταν είδα χώματα να καταπλακώνουν κάποιες δομές», ανέφερε η Νιξ Ζακ, που είχε πάει να κάνει περίπατο και αναρρίχηση στο βουνό, στη δημόσια ραδιοφωνία RNZ.

Σύμφωνα με τη νεοζηλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, χθες στην περιοχή Τάιρανγκα, όπου βρίσκεται το όρος, καταγράφτηκαν οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις στα χρονικά, αφότου άρχισαν να τηρούνται δεδομένα το 1910: έπεσαν 274 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες.

Στον κοντινό Κόλπο Γουέλκαμ, δυο άνθρωποι αγνοούνταν αφού κατολίσθηση έπληξε σπίτι, σύμφωνα με την αστυνομία. Ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο συμβάν.

Η αστυνομία στη Γουόρκγουορθ, βόρεια της Όκλαντ, ανέφερε παράλληλα πως αναστέλλει την επιχείρηση για τον εντοπισμό εποχούμενου άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά πλημμύρας χθες Τετάρτη.

Παραμένει σε ισχύ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε σε πέντε τομείς του Βόρειου Νησιού εξαιτίας της κακοκαιρίας.

